Достигая общей цели

Соглашение о сотрудничестве между мэрией и горноклиматическим комплексом "Горки Город" было подписано в минувший вторник Свои подписи под документом, по сути, формализовавшим давние отношения курорта и администрации Сочи, поставили заместитель главы города Сергей Юрченко и генеральный директор НАО "Красная Поляна" Александр Саурин.

– С подписанием соглашения о сотрудничестве часть крупных международных и всероссийских мероприятий начиная с 2018 года будут перенесены в горы. Этот шаг позволит еще более эффективно использовать территорию "Горки Город" как важный элемент постолимпийского наследия, а также увеличивать турпоток в Красную Поляну за счет насыщенного событийного календаря, – отметил заместитель главы города Сергей Юрченко.

Активное сотрудничество стороны практиковали и до подписания соглашения. На курорте "Горки Город" совместно с администрацией на территории курорта проводятся мероприятия в области молодежной политики, образования, культуры, спорта, популяризации здорового образа жизни. Накануне, например, тут завершился Кубок Краснодарского края по горным лыжам. На постоянной основе в "Горки Городе" проводятся мастер-классы по зимним видам спорта для сочинских школьников, юных спортсменов, одаренной молодежи. Кроме того, в "Горки Городе" есть вся необходимая инфраструктура для конгрессного туризма.

– Сегодняшнее соглашение мы подписываем, поскольку уверено смотрим в будущее и считаем себя важной частью города. У нас с администрацией общая цель – продвижение курорта Сочи в России и за рубежом, – отметил генеральный директор НАО "Красная Поляна" Александр Саурин.

В ближайших планах социального партнерства – проведение на территории курорта "Горки Город" Первомая и Дня Победы. Мероприятия будут открыты для всех жителей и гостей Сочи. Возможно, получится перенести в горы и часть активностей Международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи осенью.

Анна Мартынова. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]