РВАНУЛИ, КАК В КОСМОС!

Действительно, рванули участники "Волонтёрского космического забега" так, что, показалось, река Сочи вместе с ними помчалась вспять. Еще бы! Настрой у стартовавших был особенный, ведь посвящался забег Дню космонавтики – полету Юрия Гагарина, открывшего человечеству дорогу к звездам, приближающемуся 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Спутник – плод титанического труда инженеров и конструкторов под руководством Сергея Королёва – был запущен в 1957 году. Вот и дистанция, которую предстояло преодолеть участникам забега по набережной реки, составляла символические 1957 метров.

Главными организаторами этой всероссийской акции стали в олимпийской столице Управление молодежной политики городской администрации и Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи. А почетным гостем стал представитель организации Героев Отечества Сочи, лауреат Государственной премии СССР Геннадий Кромский. Поделившись воспоминаниями о подвиге Юрия Гагарина, он сказал:

– В сегодняшнем мероприятии участвует много волонтеров, и это не случайно. Волонтерская деятельность как эффективный инструмент гражданского общества развивается. В забеге участвуют представители добровольческих движений, которые своим примером показывают, что волонтерство вышло на новый уровень. Сегодня здесь и лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных спортивных объединений, гражданские активисты, юноши и девушки из высших и средних специальных учебных заведений. Успехов вам в учебе, работе и спорте!

…Финишную черту первой пересекла целая группа любителей бега, так что судьям пришлось нелегко. Однако в данном случае главным, конечно, было участие, и не проиграл никто.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]