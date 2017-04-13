За безопасность труда

Во Всероссийской неделе охраны труда принимают участие более 11,5 тысяч человек Третий год подряд крупнейший отраслевой форум в области труда и социального развития проходит в Сочи. За небольшой отрезок времени Всероссийская неделя труда стала главным событием года в этой сфере, объединяя на одной деловой площадке представителей власти и бизнеса, работодателей и профсоюзы, ученых и экспертов не только из России, но и других стран и международных организаций. В этом году число участников стало рекордным: на Всероссийскую неделю охраны труда зарегистрировались более одиннадцати с половиной тысяч специалистов.

ВНОТ-2017 вполне обоснованно может считаться международной. В числе иностранных экспертов – вице-президент и казначей Международной ассоциации инспекций труда Жан Паррат, заместитель министра труда и социального обеспечения КНР Тю Сяо Пин, генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс Конколевски, директор инспекции труда и охраны труда МОТ (Женева) Нэнси Липин.

– Это абсолютный успех данного мероприятия. Такой уровень представительства как российских участников, так и зарубежных партнеров свидетельствует о том, что этот форум необходим и работникам, и работодателям, – подчеркнула заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

Сегодня на предприятия поступает сложное оборудование, требующее от работников современных знаний и навыков, строгого соблюдения правил техники безопасности. Крупнейшие корпорации и предприятия страны представили свою продукцию на выставке, которая традиционно работает во время ВНОТ. Это серьезный прорыв не только в области охраны труда, но и в целом в экономике. Российские предприятия, которые производят средства индивидуальной защиты, успешно чувствуют себя не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке.

С новейшими разработками в сфере безопасности труда и защиты человека накануне ознакомились вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а затем приняли участие в стратегической пленарной сессии, на которой обсуждались нынешние условия, общие тенденции и перспективы в сфере охраны труда.

В 2016 году уровень производственного травматизма и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в России сократились на 14 процентов.

– Четкая и профессиональная работа приводит к тому, что в последние годы нам удается достичь хороших результатов в области снижения уровня производственного травматизма. Есть очень тяжелый показатель – уровень тяжелого травматизма с летальным исходом. По нему мы вышли на уровень развитых европейских стран. Наш показатель – 2,5 случая на 100 тысяч занятого населения, он сопоставим с Германией. Удерживать такие показатели, и гарантировать человеку жизнь и здоровье на производстве – наша с вами задача, – подчеркнула вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.

О важности сохранения здоровья сотрудников на предприятиях говорил и глава администрации Краснодарского края. Безопасность труда постоянно находится в зоне внимания региональной власти. На территории края регулярно проводится мониторинг состояния условий и охраны – сегодня он охватывает 77% работников всех организаций края. Кроме того, в регионе создано восемь отраслевых учебных центров по охране труда, проводится экспертиза условий труда.

– Безопасность труда является постоянной зоной внимания Правительства РФ, которое делает все, чтобы труд на предприятиях любых форм собственности в нашей стране был безопасным. Давайте признаем, что самое главное и ценное, что есть сегодня на предприятиях как в нашем регионе, так и в мире, – это люди, их здоровье и, конечно, жизнь. Много есть проблем, и они будут сегодня звучать. Очень важно найти решения. Я надеюсь, что на сегодняшней сочинской площадке, уже всемирной, многие решения будут найдены, – заявил Вениамин Кондратьев.

В деловой программе участникам ВНОТ-2017 предстоит обсудить, каким образом будет развиваться российское законодательство, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья каждого работника, в какую сторону развиваться бизнесу, который обеспечивает защиту человека от вредных и опасных условий труда. Есть проблемы в этой сфере, и в разных отраслях экономики ситуация весьма неоднородна. Больше всего опасений у специалистов вызывает сфера строительства: по удельному весу несчастных случаев она обгоняет все остальные отрасли экономики, которые объективно несопоставимы с ней по рискам.

Модернизация системы охраны труда стала основной темой в докладе министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима Топилина. По его словам, в 2012 году штрафы за нарушения в области охраны труда были очень низкими, и было принято решение о повышении штрафов. Механизм спецоценки рабочих мест запустил совершенно иной подход работодателей и профсоюзов к вопросам того, как трудятся специалисты на своих рабочих местах.

Одним из главных критериев в безопасности труда, безусловно, является официальная занятость. Не первый год в стране идет борьба с "серыми" зарплатами и работой без заключения трудового договора. Такая практика как отрицательно сказывается на экономике, так и не защищает работников, которые вынуждены обходиться без соцпакета, а выйдя на пенсию, получают минимальные выплаты как безработные, потому что работодатели не производили отчисления ни в Пенсионный фонд, ни в налоговую инспекцию. У Сочи в области борьбы с неформальной занятостью уже есть хорошие результаты.

– За прошлый год уже 15 тысяч сочинцев были официально оформлены на своих рабочих местах. А это значит, что они теперь имеют социальную защиту, и пенсионные взносы за них уплачиваются, – уточнил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В деловой программе ВНОТ-2017 значатся более 100 мероприятий, рассчитанных на специалистов разных компетенций. На съездах и конференциях, корпоративных совещаниях предстоит обсудить вопросы всего спектра трудовых отношений. Эксперты не только обменяются своими профессиональными идеями, но сформулируют конкретные предложения для защиты человека труда. Завершится Всероссийская неделя охраны труда в пятницу.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]