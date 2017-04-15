ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ ЗВУЧИТ

Способность говорить или речь – главное отличие человека от животного. И чем красивее речь, чем грамотнее человек может излагать свои мысли, тем комфортнее ему живется в обществе. Ни один ребёнок не рождается с готовой, поставленной речью. Постепенно, шаг за шагом, он учится правильно и четко произносить звуки, связывать слова, строить предложения. Но иногда речевое развитие опаздывает. И если еще пару десятилетий назад в корректировке звукопроизношения нуждались единицы, то сегодня оно необходимо каждому третьему ребенку, а бывает, что и взрослому. Тогда на помощь приходят логопеды! Специалисты, в прямом смысле, помогающие человеку заговорить. Учитель-логопед высшей квалификационной категории детского сада № 34 Наталья Владимировна Кузнецова трудовую деятельность начала в 2005 году в детском саду № 76 в Дагомысе. Выросшая в семье воспитателя, она с ранних лет знала, что будет работать с детьми. Вот только не знала куда пойти: в школу или в детский сад? Выбор пал на профессию логопеда.

– Я ни дня не пожалела об этом, – рассказывает Наталья Владимировна. – Видели бы вы глаза ребенка, у которого впервые получилось "прорычать" непокорный "р"! А слушать своего воспитанника, когда он на утреннике четко и с выражением рассказывает стих, который раньше ему был "не по силам" – это, поверьте, великое удовольствие. Так что каждое достижение своих учеников, я воспринимаю как личную маленькую победу.

Нарушение дикции у ребенка, действительно, большая проблема. Оно отрицательно влияет на психическое развитие, становится причиной капризов, плохого настроения, развивает чувство застенчивости, нерешительности, замкнутости. Возникают проблемы с успеваемостью в школе. Поэтому чем раньше родители обратятся за помощью к профессионалам, тем лучше. Надеяться на то, что "дите выговорится" не стоит.

– Если еще 10 лет назад на скрининг-обследовании встречалось 50% детей с проблемами речи, то в этом году в нашем детском саду из 160 протестированных детей только 5 были с правильной речью, – продолжает Наталья Владимировна. – По нормативам в логопедической группе должно быть не больше 10 человек, а фактически мы набираем 17. Конкурс 6 человек на место! И это заставляет задуматься!

Свой первый набор Наталья Владимировна вспоминает с любовью и трепетом. Признается, что дети были сложные, опыта никакого:

– Помогли мамины советы, поддержка. Мы с ней работали в одной группе. Кстати, в этом году будет 40 лет, как моя мама, Колоскина Надежда Васильевна, трудится воспитателем. И энергии у нее хоть отбавляй! Сейчас, например, осваивает новую "стезю" – преподаватель курса робототехники. Так что мне есть на кого равняться!

Кабинет логопеда – это отдельное государство! Дети готовы проводить здесь дни напролет: интересно, красочно, много развивающих игр. Но главное – все можно трогать! Ведь в ходе образовательного процесса важна деятельность сенсорных систем, позволяющих привлечь внимание ребенка, развить его память, активировать мышление и, конечно, задать правильный эмоциональный настрой.

Профессию логопеда, бесспорно, можно назвать творческой. Известно, что любая информация лучше усваивается детьми в процессе игры. Даже самого зажатого ребенка можно "раскрепостить" или, по крайней мере, заставить улыбнуться, а это первый шаг к успеху. Ребенок должен пойти на контакт, научиться доверять, поэтому логопеды зачастую еще и психологи, а также актеры, танцоры, художники и мастера на все руки, ведь большинство пособий приходится делать самостоятельно.

– Сейчас в магазинах огромный выбор дидактических материалов, но детям важно не только увидеть, им интересно "пощупать", – рассказывает Наталья Владимировна.– У нас большой популярностью пользуется "сухой" бассейн. В глубокую емкость насыпаем крупу, например, гречневую или рис и "прячем" в нее мелкие предметы – стеклянные камушки, бусины, игрушки, а ребенок пытается отгадать "на ощупь". Это занятие развивает мелкую моторику. Есть специальные щеточки для массажа языка, игольчатые шарики для кистей рук. Есть упражнение на развитие воздушной струи. Через трубочку нужно дуть на шарик, стараясь как можно дольше удержать его в воздухе. Любят дети и гимнастику для языка, которую выполняем перед зеркалом.

Важным моментом в образовательном процессе, по словам Натальи Владимировны, является и взаимодействие с родителями. Для закрепления результатов, полученных на уроке, детям необходимо выполнить домашнее задание: сделать гимнастику, выучить стихи или скороговорки, раскрасить или вырезать картинку, потренировать руку в прописях. Причем важно, чтобы все упражнения ребенок выполнял самостоятельно:

– Мы не ставим перед собой цели научить дошколят писать и читать, однако, выпускники логопедической группы, отправляясь в первый класс, прекрасно владеют этими навыками. Что значительно облегчает им адаптационный период в школе.

На вопрос хватает ли времени на семью при такой загруженности на работе? Наталья Владимировна смущенно улыбается:

– Для любой женщины семья – это святое! Благо мои родные меня во всем поддерживают. Супруг, военный пенсионер, частый гость на утренниках, посвященных 23 февраля, Дню пограничника. Ребята с удовольствием слушают рассказы про службу, а ему приятно принимать участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Дети – Андрей и Виктория – учатся в лицее № 23 и посещают музыкальную школу. Я в этом плане "сумасшедшая" мама. Стараюсь максимально привить детям любовь к прекрасному. Иначе в сегодняшнем мире не выжить!

…16 апреля у Натальи Владимировны день рождения! Коллеги и родители учеников от всей души поздравляют ее и желают творческих успехов, ярких идей, крепкого здоровья и хорошего настроения на долгие годы!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]