ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД

Ученики сочинской школы №10 провели своеобразный флешмоб в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Ровно в 12:00 дети выпустили в небо 300 бумажных самолетов, раскрашенных в цвета российского триколора. Участниками акции стали ребята с 1 по 6 класс.

К флешмобу дети готовились не один день. Все самолетики школьники сделали своими руками, на уроках технологии.

Специально для регистрации рекорда в школу был приглашен Генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов. По его словам, рекорд юных сочинцев был зафиксирован, за что школе вручили подтверждающий сертификат. Позже такой документ получит каждый участник флешмоба. Ранее подобное достижение было установлено в Сургуте, где в ноябре 2016 года в небо выпустили 246 самолетиков.

Ольга Захарова. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]