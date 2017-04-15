ПАМЯТИ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА

Сочинские мальчишки при поддержке, разумеется, взрослых, традиционно проводят футбольный турнир, посвященный тому, кто в 1961 году "дорогу звёздную открыл", – Юрию Гагарину.

В течение месяца такой турнир школьников шел на нескольких площадках и по традиции завершился на стадионе гимназии №1. Организаторами соревнований стали совет территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский Центрального района, районный отдел физкультуры и спорта, которым всячески способствовали большой энтузиаст физкультуры и спорта, депутат Городского Собрания Ильгизар Мингалеев и местное отделение партии "Единая Россия".

Детские состязания, в том числе футбольные, отличаются особой атмосферой, непредсказуемостью, высочайшим эмоциональным накалом. Не стало исключением и нынешнее соперничество за "космический" приз. Буквально в каждом матче шла настолько упорная, захватывающая борьба, что ни один присутствующий тренер зачастую не брался предсказать ее итог. Нередко та или иная команда преподносила сюрприз, сражаясь на равных с признанным фаворитом, или вовсе заставляя его капитулировать. Такие приятные неожиданности преподнесли, к примеру, команды средних школ №7 и №13, сумевшие пробиться в четверку сильнейших.

А в поединке за главную награду, красивый золоченый кубок, учрежденный Ильгизаром Мингалеевым, встретились сверстники из средних школ №10 и №24. И вновь – отчаянная, но предельно корректная борьба. Бесчисленные атаки то на одни, то на другие ворота. Отважные действия вратарей и защитников. Эффектные голы. В итоге – вполне закономерная победа ребят из десятой школы, которых первым поздравил главный судья турнира, опытнейший детский тренер Александр Пруидзе.

Во время награждения, которое провели председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский и заместитель председателя Сергей Титов, болельщики одинаково горячо аплодировали обеим лучшим командам.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]