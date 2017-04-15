Библиотекам жить!

Актуальную для сегодняшнего времени тему – "Библиотечное обслуживание детей и молодежи как приоритетное направление" – обсудили участники "круглого стола", прошедшего в Лазаревской районной библиотеке Эта извечная проблема – как приобщить подрастающее поколение к книге и осознанному чтению – была весьма острой даже для Советского Союза, занимавшего лидирующие позиции среди самых читающих стран мира. Показательный диалог из популярного кинофильма "Москва слезам не верит", горячо обсуждавшийся тогда в обществе, оказался во многом пророческим."Через двадцать лет все по-другому будет: не останется ни театра, ни кино, ни книг – одно сплошное телевидение", – убежденно говорила юная героиня, считавшая, что новые веяния и технологии со временем полностью вытеснят привычный уклад жизни людей. И это неизбежно. Нет, конечно, телевидение, оказывающее глобальное влияние на повседневное существование человека, не смогло, к счастью, заменить традиционные виды искусства, но с появлением интернета данная негативная тенденция стала еще более опасной.

Это ощущается даже визуально: сегодня любитель чтения, сидящий с книгой или газетой в руках в автобусе, в парке или, скажем, на пляже, что раньше было нормой, смотрится так же непривычно, как человек без сотового телефона и планшета. Падение интереса к чтению, особенно среди молодежи, подтверждает статистика. В частности, по данным Лазаревской районной библиотеки, сегодня ее услугами регулярно пользуется только каждый десятый (!) старшеклассник образовательных учреждений районного центра. Более того, как утверждают отечественные ученые, повальное увлечение детей и подростков гаджетами, привело к тому, что треть из выпускников школ не только не знают элементарных вещей, которые в свое время были хорошо известны их советским сверстникам, но даже не способны понять и воспроизвести по памяти смысл прочитанного текста.

Конечно, справедливости ради нужно отметить, что современная молодежь все же читает – об этом можно судить, например, по растущим объемам продаж в книжных магазинах, но привычная печатная книга все больше уступает электронным "читалкам" и интернету, где можно найти, причем, совершенно бесплатно, практически любое издание. Важен и другой вопрос, считают специалисты: что именно читает подрастающее поколение и как? На днях актуальную тему в Лазаревском единым кругом обсуждали работники библиотеки, педагоги, преподаватели вузов и специальных учебных заведений, сотрудники соцзащиты и центра дополнительного образования детей, журналисты, представители ветеранской организации, активисты "Адыгэ Хасэ" причерноморских шапсугов и районного казачьего общества. Говорили об опыте совместной деятельности, социальном партнерстве, работе с "особенными" детьми в рамках программы "Мы – вместе!", роли государственной политики в вопросах оказания поддержки библиотекам и воспитании молодежи.

– Решению широкого круга обозначенных проблем, учитывая их большую общественную значимость, посвящен один из 15-ти партийных проектов, реализуемых "Единой Россией" на территории города Сочи, – отметил в ходе заседания "круглого стола" куратор Сочинского местного отделения партии "Единая Россия" по Лазаревскому району Александр Немцев. – Сохранение традиций и духовно-нравственных ценностей, воспитание молодежи в духе патриотизма, приобщение подрастающего поколения к знаниям – приоритетное направление деятельности партии. Мы оказывали, и впредь будем оказывать содействие в работе библиотек с молодым поколением.

Ситуация в данной сфере, безусловно, сложная, но отнюдь не катастрофическая, отметили участники встречи. Многое для пропаганды знаний и чтения делают библиотечные работники, педагоги, общественность, творческая интеллигенция. Весьма полезен сегодня и советский опыт воспитания молодежи, а также традиции семейного чтения, которые необходимо повсеместно возрождать. Россия обязана вернуть утраченные позиции самой читающей державы мира. И это еще не поздно сделать.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]