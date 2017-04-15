ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ

Ученики сочинской музыкальной школы №2 в очередной раз продемонстрировали свое исполнительское мастерство на престижных конкурсах.

11 апреля в Новороссийске состоялся Открытый краевой конкурс учащихся выпускных классов музыкальных школ и студентов музыкальных училищ. Творческое соревнование проводилось среди струнников (виолончелистов и скрипачей), и в нем приняли участие те ученики и студенты, что одержали победу на зональных этапах конкурса. Среди ребят, представлявших Сочи, были ученики педагога по классу виолончели музыкальной школы №2 Эммы Налбандян Даниил Калайда и Наталья Никонова.

Воспитанники Эммы Агасиевны на протяжении многих лет демонстрируют отличные результаты, о чем мы не раз писали на страницах газеты. Краевой конкурс в Новороссийске не стал исключением. В результате творческих испытаний юный виолончелист Даниил Калайда завоевал Гран-при, а Наталья Никонова – первое место. Концертмейстером сочинцев-победителей выступила Ольга Корсакова, неизменно сопровождающая учеников Эммы Налбандян на конкурсах.

Добавим, что двумя неделями ранее Даниил Калайда успешно выступил в Москве на VII Открытом юношеском фестивале-конкурсе имени Гнесиных. Талантливый ученик отправился на конкурс в столицу самостоятельно: без своего педагога и концертмейстера, и даже без родителей. Несмотря на свой возраст – Даниил оканчивает 9 класс общеобразовательной школы – он выработал необходимую для успешного музыканта привычку и умение собраться и выйти на сцену даже тогда, когда рядом нет поддержки родных и близких. Результат? Первое место!

От всей души поздравляем учеников музыкальной школы №2 и их учителя Эмму Налбандян с заслуженными победами и желаем дальнейших творческих успехов!

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]