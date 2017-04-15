Соединяя берега

В селе Пластунка запущено автомобильное движение по обновленному мосту Пластунский мост – основная транспортная артерия, связывающая две улицы одного села. Автомобильная переправа через реку Сочи появилась в советские годы. Ежедневно с улицы Джапаридзе на улицу Леселидзе и обратно в Пластунке переезжают сотни автомобилей, в том числе и общественный транспорт: чуть дальше вглубь села находится конечная остановка маршрута №114.

За время эксплуатации мост "устал". Не лучшим образом на его состоянии сказалась и минувшая зима, чуть более суровая, чем обычно. Теперь же у него открылось второе дыхание. За небольшой промежуток времени проведена реконструкция моста. Это стало возможным благодаря спонсорской помощи местного жителя Анзора Пруидзе и бюджетного софинансирования. Мост имеет большое значение в жизни села Пластунка: это въезд в населенный пункт, центральное место. Проведено обновление и косметическое, и техническое. Заменено более 200 метров ограждения, светильники, и теперь внешний вид Пластунского моста соответствует лучшим городским традициям единого городского облика. Заменено более 400 кв. м. асфальтового покрытия, сделано качественно и надолго. Работы проведены в рамках городского конкурса по благоустройству. Кстати, старое ограждение получило новую жизнь и еще послужит в других местах: переправ через ручьи и реки в Барановском сельском округе хватает.

На торжественную церемонию открытия моста собрались селяне и депутаты Хостинской территориальной депутатской группы Городского Собрания Сочи. На лицах искренние улыбки: вот и еще одно доброе дело в копилку преобразований в Пластунке.

После того как завершились Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 года, муниципальные власти взяли курс на благоустройство сельских территорий. Здесь постепенно появляются коммунальные блага цивилизации, ремонтируются дороги. Жизнь на селе становится не хуже, чем в городской черте.

– Каждое учреждение, здание, сооружение, нуждается в человеческом внимании. Сделали капитальный ремонт моста через реку, а также через небольшой ручей на том берегу – там селяне живут, есть дачные участки. Чтобы люди знали, что о них беспокоятся. В Пластунке много чего изменилось: прошла новая ветка газопровода, водопровод новый. Идут работы по канализации. Это сложный вопрос, тем не менее, его тоже решим. Город не забывает, депутаты. Вместе работаем над преобразованиями, – рассказал житель Пластунки Семен Учадзе.

Тем не менее на ремонте моста положительные сдвиги во внешнем облике Пластунки не заканчиваются. И селу, и сельскому округу в целом есть куда развиваться в плане строительства уличного освещения, тротуаров, ремонта межквартальных дорог.

– Во всех мероприятиях мы стараемся участвовать пополам с городским бюджетом. Если ставим детскую площадку, селяне посильно помогают всем миром, финансово или физически – ровняют территорию, заливают бетон, расчищают склоны. Таким образом за те же бюджетные деньги можем сделать в два раза больше. Население потом и следит по-другому: то, что сделали своими руками, сохраняют, – рассказал глава Барановского сельского округа Борис Макаренко.

Каждый квартал в Барановском сельском округе будут стараться приводить в порядок знаковые места: скверы, парки. Сейчас на очереди благоустройство территории, прилегающей к городскому кладбищу. В планах – разбить сквер здесь, в Пластунке

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]