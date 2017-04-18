Общественность поможет соблюсти закон

Народный контроль – эффективный способ борьбы с недобросовестными торговцами алкоголем Сочинскими активистами в рамках партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" в конце марта – начале апреля проведены рейды по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции и нарушений установленного временного режима в розничной продаже.

Всего было создано пять рабочих групп "Народного контроля" численностью до 15 человек каждая. Во время проверок в 135 предприятиях было выявлено 94 нарушения в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе в магазине у Таловерова С.В. на улице Красноармейской – повторно.

Почти половина случаев – отступление от требований и правил розничной продажи алкоголя. Треть нарушений – незаконная продажа спиртосодержащей продукции. Пятая часть проверенных торговых предприятий осуществляет свою деятельность без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии). Кроме того, обнаружено 8 фактов искажения информации о дате и месте выпуска алкоголя.

По итогам проверки изъято около 4,5 тысяч литров алкогольной продукции, наложено штрафов на сумму около 700 тысяч рублей. Кроме того, после проверки 29 организаций группами "Народного контроля" выявлен 21 случай, когда продавцы реализовывали спиртосодержащую продукцию вне установленного законом времени. Было составлено 25 протоколов о правонарушении, изъято более 140 литров алкоголя, а взыскания составили 230 тысяч рублей.

– Реализация алкоголя должна происходить в строго регламентированных законом рамках. Это не прихоть властей, это необходимые меры, направленные на максимальное сохранение жизни и здоровья граждан, на соблюдение общественного порядка. Как показывает практика, такие проверки активными представителями общественности – один из эффективных способов борьбы с недобросовестными торговцами, – отметила местный координатор проекта "Народный контроль", член политического совета местного отделения "ЕР" Панаила Керолиди.

Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]