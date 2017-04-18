ОТЛИЧНИК ФИЗКУЛЬТУРЫ

Спросил у одного ветерана спорта, у другого, третьего: "Кто лучший многоборец Сочи всех времен?". И каждый, не мешкая особо, ответил: “Александр ТЕРЛЫГА". На днях Александру Григорьевичу исполнилось 80 лет. Он – ровесник Краснодарского края! Свой рабочий день в спортивном комплексе сочинского курортного парка "Ривьера" ветеран труда Александр Терлыга всегда начинал рано. Еще солнышко не показалось из-за горки, едва только зачирикали в ветвях кипарисов самые неленивые пташки, а Александр Григорьевич уже весь в делах. Надо укрепить волейбольную сетку, подсыпать на площадку песка, прибить на ней пыль водичкой из шланга, сделать разметку на баскетбольной арене, подмести опавшие листья… Забот хватает. И не только в дни регулярно проводимых здесь спартакиад, турниров, фестивалей. Но ветеран, кажется, и не устает. Что объясняется довольно легко. Вся жизнь Александра Григорьевича связана с физкультурой и спортом. В это трудно поверить, но факт есть факт: за сорок лет выступлений в различных соревнованиях одних дипломов и почетных грамот он завоевал в пределах тысячи! Были еще кубки, медали высшей пробы. А потом ветеран, которого друзья называют рыцарем многих качеств, был удостоен знака "Отличник физической культуры и спорта России". Награду эту в торжественной обстановке вручили ему в администрации Сочи.

Почему нашего героя называют рыцарем многих качеств? Любители спорта со стажем, конечно, уже догадались. Да, в те достославные времена, когда по всей стране регулярно проходили состязания по многоборью комплекса ГТО (ныне возрожденные!), а затем ему на смену пришел полиатлон, Александр Григорьевич был неизменным участником и фаворитом жарких спортивных баталий. Интереснейшая деталь: за время выступлений в упомянутом многоборье и полиатлоне он в своей возрастной группе ни разу (!) не уступил соперникам в плавании вольным стилем на 50 метров, метании гранаты, стрельбе и спринтерском беге. В итоге восемь раз становился чемпионом Краснодарского края по многоборью комплекса ГТО, а в 1990 году в Кропоткине установил и рекорд Кубани среди 55-летних спортсменов.

Начинался же спортивный путь знаменитого сочинца весьма драматично. Если бы не его стойкий, упорный характер, вполне возможно не услышали бы многие поклонники спорта фамилию Терлыга. В то время Александр Григорьевич всерьез увлекся легкой атлетикой. Уникальная выносливость и спринтерская скорость позволили ему сравнительно быстро войти в число лучших бегунов края на средние дистанции, которые справедливо считаются наиболее сложными. Но на одной из тренировок случилась беда: в результате падения спортсмен сильно травмировал ногу. Пришлось целый год проковылять на костылях. И это тогда, когда его главные соперники вовсю готовились к всесоюзным соревнованиям. Ходил, сцепив зубы, терпение было на пределе.

Наконец, травма зажила и – вновь на беговую дорожку! Месяцы многочасовых занятий, страстное желание доказать, что способен на многое… И доказал. Да еще как. В 1961 году на чемпионате края в беге на 800 метров как рванул со старта вперед, так всю дистанцию соперники только спину его широкую и изучали. Вскоре новый, более высокий рубеж – чемпионат России. И тут не сплоховал. На двухсотметровке лишь мгновение уступил победителю. Зато 400 метров с барьерами промчался, как на крыльях, и вот она – высшая награда.

Потом было еще немало медалей, а когда настала пора повесить шиповки на гвоздик, Александр Григорьевич не смог и не захотел менять прежний ритм жизни на телевизионно-умеренный и диванно-спокойный. Сама собой пришла мысль попробовать себя в многоборье. Силенок было достаточно, спортивного самолюбия – тоже. Но не мог предположить бывший легкоатлет, что аж в ветеранском возрасте добьется своей самой громкой победы.

1993 год. Столица Белоруссии Минск. Розыгрыш Кубка мира по полиатлону. В числе соискателей наград – команда Сочи: Александр Терлыга, Петр Вальков, Галина Василевская, Михаил Овчаренко. Они выступили так, как не ожидал никто. Ну, поговаривали перед стартом, что среди представителей Краснодарского края есть не сколько сильных многоборцев. Однако когда речь доходила до конкретных предположений по поводу распределения мест в каждой из возрастных групп, многие сходились во мнении, что и в Польше, и в Финляндии, и во многих странах СНГ есть довольно большая компания многоборцев, которая, видимо, и распределит между собой награды минских стартов.

Но вот начались состязания, и сразу на ведущие позиции вышли южане. Александр Терлыга стрелял в тире из малокалиберной винтовки как заправский снайпер: 95 очков из 100. Под стать ему действовали другие сочинцы. Между тем, соревнования проходили в сложных погодных условиях. Стихия, обрушившаяся на Балтику, захватила своим крылом Белоруссию. Холодный проливной дождь, шквальный ветер… И все-таки многие участники сумели продемонстрировать высочайшее мастерство. В числе первых из самых мужественных был Александр Терлыга. Захватив лидерство в старшей возрастной группе, он не уступил его никому и, набрав лучшую сумму очков, стал обладателем Кубка мира.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]