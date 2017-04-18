Денис Громов: "Музыка способствует укреплению дружбы"

В начале этого года солист Сочинской филармонии Денис Громов – успешный музыкант, востребованный как в Москве, так и в Сочи – побывал с гастролями в Болгарии. Приглашение выступить с концертом пианист получил от профессора Софийской консерватории Атанаса Куртева. Стоит сказать, что в свое время Атанас Куртев с отличием окончил Консерваторию им. Н.А.Римского-Корсакова в Ленинграде. Далее он продолжил обучение в Консерватории имени Королевы Элизабет в Брюсселе, специализировался у лучших пианистов Венгрии и Франции. Но с Россией, русскими музыкантами и композиторами у болгарского пианиста сложились особые отношения. Атанас Куртев и сам часто приезжает в Россию, и приглашает талантливых российских музыкантов на свою родину, тем самым внося значимый вклад в развитие дружбы двух славянских народов. – Денис, какими музыкальными шедеврами Вы пытались удивить болгарскую публику? Уверена, приглашение профессора Софийской консерватории обязывало продемонстрировать лучшее из своего репертуара…

– Естественно, я как исполнитель из России играл музыку русского композитора. В двух отделениях моего сольного концерта звучал Петр Ильич Чайковский. Одну из пьес – "Размышление" – я исполнил с первой скрипкой Софийского филармонического оркестра Павлом Златаровым. Я рад, что в творческом тандеме удалось выступить с этим потрясающим скрипачом.

Почему я выбрал именно этого композитора для выступления в Болгарии? Потому что Чайковский – это то, чем в данный момент я живу, чем дышу, что пытаюсь познать и чем до самых глубин проникнуться. В какой-то момент жизни я понял, что должен играть Чайковского, и публика мне ответила взаимностью. Поэтому, получив приглашение выступить в Малом зале Софийской филармонии, я точно знал, что буду играть.

– Как приняла болгарская публика российского пианиста?

– Меня как русского солиста болгарская публика приняла тепло и искренне. Уточню, я везде себя позиционирую как солиста Сочинской филармонии. Для меня это честь. Я родился и вырос в Сочи, здесь сделал первые шаги в профессию. В Сочи живет и работает моя мама, в Сочинской филармонии работал мой отец, сейчас в ней работаю я. В 2017 году исполнится 25 лет с тех пор, как я впервые вышел на сцену в качестве солиста Сочинской филармонии. Это мой город, моя публика, мои любимые залы и лучшие воспоминания. Уверен, и как человек, и как музыкант, я должен представлять везде свой родной город.

Любая публика идет на концерт, потому что хочет получить эмоции. Славянская публика более открыта и восприимчива, но и более требовательна – остро чувствует фальшь. Ей нужна не столько игра, сколько искренность исполнения. Поэтому артисту выходить на сцену нужно в состоянии искренности и открытости для слушателей.

– Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с профессором Софийской консерватории Атанасом Куртевым?

– Три года назад в Москве я попал на сольный концерт к фантастическому музыканту. Это и был Атанас Куртев. Он приехал по приглашению Фонда имени А.Н.Скрябина, членами которого мы оба являемся. Мы познакомились, стали общаться, удивительным образом прониклись друг к другу. Потом встретились в Софии: года два назад я приехал в столицу Болгарии, чтобы дать сольный концерт в Российском культурном центре. В итоге профессиональное единение двух музыкантов нашло продолжение в чудной человеческой дружбе. Вообще, мы представители двух разных поколений: он старшего, я среднего, но это не мешает нашему общению, а скорее дополняет и обогащает его. Атанас Куртев совместил в себе традиции русской исполнительской школы (поскольку в свое время получил образование в России) и феноменального европейского аристократизма. Это человек славянской души и европейской культуры, и эти качества, как магнит, притягивают к нему людей.

– В каких еще творческих проектах, проходящих в Болгарии, Вы участвуете или планируете участвовать?

– Я уже получил приглашение стать членом жюри Международного фестиваля-конкурса, который пройдет в августе в болгарском городе Кюстендил. Этот конкурс носит имя известного российского пианиста, педагога Московской консерватории, Народного артиста СССР Виктора Мержанова. Атанас Куртев был с ним лично знаком. В рамках этого конкурса состоится мой сольный концерт.

Много лет назад мне уже доводилось быть членом жюри международного конкурса в Италии. Не могу с уверенностью сказать, что готов кого-то судить, но буду вынужден принимать какие-то профессиональные решения. Музыканты – люди, как правило, тонкой душевной организации, да и атмосфера на таких фестивалях удивительно трогательная, не подразумевающая баталий за первое место. Молодые ребята приезжают, чтобы зарядиться энергией и идти дальше, творчески расти... Думаю, придется тонко лавировать, чтобы поддержать всех начинающих и придать им уверенности в своих силах.

Болгария – удивительная страна, в которой живут люди, сохранившие искренность и в мировосприятии, и в общении. Узнав, что ты русский, обязательно вспомнят, что кто-то в их роду учился в СССР, бывал в нашей стране. Вечерняя София очень похожа на наши города в 90-ых годах. Да, это вызывает ностальгию...Там все такое родное, и люди по духу очень близки нам, они сохранили искренность и доброту. Я рад, что мне не раз предоставлялась возможность давать концерты в Болгарии, тем самым вносить свой вклад в единение двух стран. Рад, что то, к чему я причастен, способствует укреплению русско-болгарской дружбы.

Лариса ОСТРЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]