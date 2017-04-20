И РОЗЫ, И ГОРТЕНЗИИ, И БЕРЕЗЫ

В микрорайоне Гагаринский Центрального района Сочи продолжается целая серия субботников в рамках краевого двухмесячника благоустройства придомовых территорий и знаковых мест. Очередной субботник, организованный как обычно представителями местного совета территориального общественного самоуправления, прошел на улице Гагарина и на Цветном Бульваре.

С раннего утра работа кипела возле бюста первому космонавту Земли. Сам бюст очистили, а вокруг него и на территории в несколько десятков метров высадили саженцы роз, которыми участников работ обеспечил депутат Городского Собрания Денис Котиков, также непосредственно участвовавший в субботнике.

На Цветном Бульваре и во дворах жители, в том числе инвалиды, ветераны труда, школьники, высадили гортензии, березы. Параллельно шла уборка мусора. По окончании субботника было организовано чаепитие.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]