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И РОЗЫ, И ГОРТЕНЗИИ, И БЕРЕЗЫ

И РОЗЫ, И ГОРТЕНЗИИ, И БЕРЕЗЫ
Четверг, 20 Апрель, 2017 - 08:33

В микрорайоне Гагаринский Центрального района Сочи продолжается целая серия субботников в рамках краевого двухмесячника благоустройства придомовых территорий и знаковых мест. Очередной субботник, организованный как обычно представителями местного совета территориального общественного самоуправления, прошел на улице Гагарина и на Цветном Бульваре.
С раннего утра работа кипела возле бюста первому космонавту Земли. Сам бюст очистили, а вокруг него и на территории в несколько десятков метров высадили саженцы роз, которыми участников работ обеспечил депутат Городского Собрания Денис Котиков, также непосредственно участвовавший в субботнике.
На Цветном Бульваре и во дворах жители, в том числе инвалиды, ветераны труда, школьники, высадили гортензии, березы. Параллельно шла уборка мусора. По окончании субботника было организовано чаепитие.
Владимир ВОЛГИН.

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