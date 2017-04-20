Сочинские ТОСовцы заработали миллион

Накануне празднования на Кубани Дня местного самоуправления, который отмечается во всей стране 21 апреля, в крае традиционно проходят зональные совещания по итогам работы органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Состоялось такое совещание и в Анапе под руководством заместителя председателя Законодательного Собрания края Виктора Васильевича Чернявского. В его работе приняли участие заместитель директора департамента внутренней политики краевой администрации Вадим Валерьевич Козлов, депутаты кубанского парламента, делегации восьми муниципалитетов, среди которых было представительство Сочи.

На совещании была проанализирована деятельность органов общественного самоуправления за минувший год. С основным докладом выступил В.В. Чернявский. Он отметил весомый вклад общественников в благополучие и развитие территорий, нацелил ТОСы на содействие власти в решении различных вопросов.

– Сейчас перед всеми нами – перед органами всех ветвей и уровней власти, общественными организациями и гражданами России – стоят масштабные задачи, обозначенные в Послании Президента Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию, – подчеркнул в своем выступлении В.В. Чернявский. – И в их реализации органы территориального общественного самоуправления тоже призваны сыграть свою роль.

О своей интересной и нужной людям работе рассказали руководители органов ТОС. Представители муниципалитетов поделились опытом взаимодействия структур разного уровня в решении вопросов местного значения.

Ярким моментом в мероприятии стало награждение победителей краевого конкурса на лучший орган ТОС по итогам 2016 года. От муниципального образования город-курорт Сочи победителями стали: совет ТОС "Солоники" Лазаревского района под руководством Андраника Хосрофовича Чайляна, занявший 1 место; совет ТОС "Малый Ахун" Хостинского района под руководством Михаила Петровича Пыленка – 2 место; совет ТОС "Красная Воля" Адлерского района под руководством Александра Борисовича Сураева – 3 место. Эти ТОСы совместно привлекли на дальнейшее благоустройство своих территорий в общей сложности миллион рублей. Средства будут перечислены из краевого бюджета целевым назначением в бюджет городского округа.

Председатели лучших ТОСов получили дипломы краевого парламента, благодарности губернатора и денежные премии. В нынешнем году конкурс отмечает свое 10-летие. За эти годы он стал надежным стимулом в работе общественников, дал возможность получать дополнительные средства на развитие территорий.

После официальной части состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами муниципалитетов – участников совещания, на котором выступил солист Сочинской филармонии Алексей Ганияров. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Краснодарского края. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]