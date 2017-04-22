Сохраним природу вместе

Совместное заседание комитетов по экологии краевого ЗСК и Госсовета Крыма прошло в Сочи

Вчера в Имеретинской низменности состоялось совместное заседание комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Законодательного Собрания Краснодарского края и комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам.

Законодатели двух регионов обсудили вопросы управления и контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. В работе совместного заседания парламентариев двух субъектов принял участие вице-мэр Сочи Олег Ясюк.

Перед началом деловой части стороны обменялись подарками и теплыми словами. Краснодарский край был первым регионом РФ, протянувшим руку помощи Крыму в переходный период. Об этом говорил в приветственной речи председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов. Сотрудничество Кубани и Крыма в области экологии начиналось еще как международное. В теперешних условиях это регионы одной страны, что делает совместную работу парламентариев более удобной и результативной, подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Андрей Булдин.

– У Сочи также тесные связи с Республикой Крым. Этот регион близок и географически, и ментально. Мы часто ездим в Крым и учиться, и передавать свой опыт. Крымские туроператоры также принимали участие в недавних рекламных пресс-турах города-курорта Сочи в регионах, – рассказал заместитель главы города Олег Ясюк.

Символично, что совместное заседание двух профильных комитетов проходит в 2017 году, объявленном в Российской Федерации Годом экологии. Для нашего города экология – это не пустой звук. Сочи окружают особо охраняемые природные территории, в том числе Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный заповедник. Олимпиада прошла, но программа озеленения продолжается. Например, только с начала года в Сочи высажено более 60 километров живых изгородей, 202 зеленые зоны поставлены на кадастровый учет. Для нужд курорта заложены четыре питомника растений.

Первую половину дня парламентарии Республики Крым и Краснодарского края провели в дискуссиях. Члены профильных комитетов ЗСК и Госсовета делились региональным опытом законотворчества. После обеда участники совместного заседания отправились в горы, где осмотрели инфраструктуру горных курортов Сочи.

По итогам заседания принята резолюция. В ней сказано, что стороны продолжат совместную работу по решению проблемных вопросов в сфере окружающей среды путем их правового регулирования на федеральном уровне, будут взаимодействовать в области обмена справочной, статистической и аналитической информацией, а также активно сотрудничать в вопросах организации совместных природоохранных мероприятий и экологического воспитания.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]