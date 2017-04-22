Юбилейный парк

В Сочи в микрорайоне Макаренко заложили первый камень на месте природно-ландшафтного парка В Краснодарском крае, отмечающем в этом году 80-летие своего образования, проходит немало акций и мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Курортный Сочи не остался в стороне. В нашем городе активно готовятся к празднованию и, пожалуй, одно из самых значимых событий в масштабах не только Сочи, но и региона в целом состоялось на днях: в микрорайоне Макаренко заложили камень в основании природно-ландшафтного парка.

По окончании работ по благоустройству нового парка жителям КСМ и Макаренко не придется выбираться в центр города, чтобы совершить прогулку: эта территория станет доступна для активного отдыха и прогулок с детьми.

Закладка камня – событие символическое. По сути, в спальном микрорайоне курорта появится благоустроенный природно-ландшафтный элемент кавказской природы. Площадь будущего парка впечатляет. На лесной территории свыше 14 гектаров планируется создание зоны развлечений и отдыха для жителей и гостей курорта. Предстоят масштабные работы по благоустройству, отсыпке дорожек и обустройству терренкура, а также всевозможных площадок активности.

– В городе делается немало хороших, добрых дел, – отметил на торжественной церемонии закладки камня глава города Анатолий Пахомов. – Сегодня мы присутствуем при рождении нового парка. Это, возможно, не самое дорогостоящее мероприятие, но очень нужное и очень важное для микрорайонов КСМ и Макаренко. Здесь проживает около 50 тысяч человек и, конечно, им не всегда удобно добираться до парков и скверов в центре города.

Мэр Сочи подчеркнул, что 2017 год в России объявлен Годом экологии, а это значит, что на курорте должна быть продолжена работа по улучшению экологической обстановки, которая была начата за счет федеральных программ и материальной поддержки со стороны Правительства Российской Федерации при подготовке к Олимпийским играм 2014 года. В ближайшем будущем в Сочи появится еще несколько парковых зон: сквер "Фестивальный" в микрорайоне Фабрициуса и парк на Бытхе.

Обращаясь к жителям микрорайонов, глава Сочи выразил надежду, что они будут беречь парк, потому что его будущее во многом зависит от того, насколько бережно сами горожане будут относиться к новой благоустроенной территории. Парк расположится на территории так называемого Корчагинского сквера, ограниченного улицами Пластунская, Вишневая и Макаренко. Планировка территории уже практически завершена и теперь ведутся работы по отсыпке дорожек, предстоит выполнить ремонт лестниц, монтаж освещения и парковой мебели, перил, детских площадок, зоны для барбекю и аттракционов, смотровых и спортивных площадок, обустройство парковки. К слову, ко всему процессу подошли взвешенно. Например, дорожки планируется проложить по тем тропам, которые за многие годы "натоптали" жители. Все входы в парк из различных частей микрорайона останутся прежними. Так что жители смогут проводить время, отдыхать всей семьей в привычной обстановке, но с существенной разницей: отдых будет организованным и комфортным.

В завершении праздника камень, установленный в честь закладки нового парка, был освящен, а жители микрорайона смогли высадить более ста деревьев, которые украсили главную аллею будущего парка. Теперь здесь помимо лесного массива произрастают гинго, многоплодник и пицундская сосна.

Елена НОВИКОВА.Фото автора. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]