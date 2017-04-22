В АНАПЕ ПОБЕДИЛИ СОЧИНЦЫ

Да, юные сочинские футболисты покорили анапских болельщиков, в красивом стиле выиграв турнир в рамках Всероссийского детско-юношеского фестиваля под названием "Мячи прилетели". К радости сочинцев, чаще прилетали они в ворота соперников.

В соревнованиях участвовали шестнадцать команд, состоящих из футболистов 2008 года рождения. Фаворитами специалисты считали краснодарскую "Академию", "Анапу", волгоградский "Зенит", таганрогское "Торпедо". А сюрприз (но только не для себя) преподнесла волевая и талантливая сочинская команда ДФЦ (Детский футбольный центр), которой руководит в меру самолюбивый и достаточно перспективный тренер Отари Пруидзе вместе с помощником Вахтангом Гогинава.

Команды были разделены на четыре подгруппы. Победив в своей, сочинцы вышли в четвертьфинал, где встретились с "Анапой", которая, между прочим, полтора года не проигрывала на своем поле. Теперь пришлось. Оба мяча, принесших победу юношам из олимпийской столицы, забил Никита Перчамлы. Два мяча послал он и в сетку "Зенита" в матче одной второй финала, опять-таки выигранного сочинцами. Не случайно, разумеется, Никиту признали лучшим нападающим турнира.

В финале сочинцам противостояло таганрогское "Торпедо", демонстрирующее игру наступательную и результативную. На этот раз ему пришлось во всей красе показать себя в обороне. Атаки ДФЦ следовали одна за другой, так что защита работала в поте лица. И до середины второго тайма оставляла свои ворота "сухими". Но вот – угловой, который подал Александр Чепнян. Мяч принял Руслан Саликов и в одно касание вколотил его в сетку – 1:0. Победа!

Золоченый кубок, медали, дипломы от организаторов получили за первое место Эдуард Мамулия, Семён Бицадзе, Мурат Фокин, Александр Чепнян, Михаил Яковенко, Нестор Кутарба, Руслан Саликов, Иван Колышкин, Никита Перчамлы, Эрик Арахамия, Эдуард Чолокян, Мартин Торосян, Георгий Хрисохоиди.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]