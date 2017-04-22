С НИХ ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Лазаревском районе, первыми в Сочи, начали успешно осваивать новый, весьма экзотичный для нашего города, вид спорта.

Мяч круглый: что большой – футбольный, что маленький, которым играют в хоккей на траве, поэтому при желании побеждать можно везде, считает тренер ДЮСШ №6 поселка Лазаревское, мастер спорта, уроженец поселка Головинка Мадин Коблев. В прошлом титулованный спортсмен – в разное время играл на профессиональном уровне, в нашем городе его больше знают, как капитана и тренера одного из лидеров сочинского футбола – ФК "Кичмай" – в последние два года Коблев много работает и с детьми. "Возиться" с мальчишками, которые, как некогда он сам, начинают с самых азов – не менее интересное занятие, чем самому выходить на поле, признается молодой наставник. Горячо влюбленный в спорт, он увлек полезным делом десятки детей и подростков, занимающихся в его секции, действующей в Большом Кичмае. И учит их быть сильными, успешными везде – в спорте и в повседневной жизни.

Теперь у них весьма почетный статус: Мадин Коблев и его воспитанники из Большого Кичмая, Малого Кичмая, Ахинтама и Головинки – Альберт Шхалахов, Мадин Кобж, Юсуф Нагучев, Руслан Кобж, Алексей Лябаев, Амир Ахтямов, Руслан Гвашев, Сергей Евтеев, Шамиль Хушт, Мадин Нибо, Тимур Хушт, Рустам Гвашев, Индрис Хушт, Хазрет Тхаркахов, Ким Нибо, Тимур Ачегу и Рамазан Хушт, – стали участниками первого в Сочи проекта, направленного на популяризацию совершенно нового, даже для олимпийского города вида спорта – хоккея на траве. В работу включились недавно – в сентябре прошлого года, когда на базе ДЮСШ №6 было открыто отделение по столь экзотичной игре. Автором идеи стал вице-президент краевой федерации хоккея на траве Дмитрий Лопухов, убедивший сочинцев в больших перспективах этого спортивного направления. Он и директор спортшколы Рашид Ту помогли команде с экипировкой.

– Открыв первую в Сочи секцию по хоккею на траве, мы руководствовались двумя важными обстоятельствами, – подчеркнул заслуженный учитель Кубани Рашид Ту. – Во-первых, данный вид спорта, весьма популярный в мире, является олимпийским, что обязательно вызовет интерес у нашей молодежи. Во-вторых, до нас этого в городе не делал никто, а быть первопроходцами всегда непросто, ответственно, но очень почетно. Мы сделали первый шаг для популяризации хоккея на траве, будут и следующие.

Идея не просто прижилась. Дебютанты оказались с крепким характером и серьезными амбициями: команда города Сочи, принявшая участие в первенстве Краснодарского края по хоккею на траве среди юношей, прошедшем недавно в станице Полтавской, сразу вошла в число лучших. Уверенно победив на пути к финалу юных спортсменов из Абинска и Каневской, наша сборная досадно уступила в главном матче турнира представителям Крымска.

– Изначально больших задач перед нами, конечно, никто не ставил, главное было попробовать свои силы в новом виде спорта, посмотреть на других, но желание победить никто, безусловно, не отменял, – признается Мадин Коблев. – В других городах и районах края это направление начали осваивать несколько лет назад, там наработали определенный опыт, нас же, естественно, фаворитами никто не считал. Ребята показали свою волю, характер и стремление к победе, что позволило им с первого раза завоевать серебряные медали соревнований.

Так что они, только-только начинающие осваивать новую игру, свои имена в историю сочинского спорта по большому счету уже вписали: хоккей на траве в городе-курорте начался именно с них!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]