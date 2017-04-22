СОТВОРЧЕСТВО ВО ИМЯ ДОБРА

Искусство, если оно, конечно, живет в сердце, – должно быть вне всяких границ и условностей, считает известный художник-ювелир из Адыгеи Ася Еутых. Путь к духовности и храму у каждого сугубо свой, но в жизни всегда особенно важен именно первый шаг – навстречу себе и другим, убеждена она.

В среде художников и ювелиров России имя Аси Еутых – фактически единственной на сегодняшний день на Северном Кавказе женщины-мастера работы по железу, создающей поистине уникальные вещи, – известно достаточно широко. В разные годы ее персональные выставки успешно прошли как в нашей стране, так и за рубежом – в Бельгии, Германии, Венгрии, Болгарии, Турции, Иордании. Эксклюзивные творения Еутых, существующие в единственном экземпляре, хранятся в частных коллекциях и крупнейших музеях Токио, Нью-Йорка, Рима, Лондона, Парижа, Берлина и Сингапура. Настоящим же признанием творчества талантливого мастера из Адыгеи профессиональным сообществом стало почетное право представить свои лучшие работы в рамках персональной тематической экспозиции в Эрмитаже – подобной высокой чести прежде не удостаивался ни один современный художник. Настоящую известность ей принесли сразу несколько крупных творческих проектов. В конце 90-х наследный принц Иордании Али бин Хусейн, в жилах которого течет адыгская кровь, увидев на одной из международных выставок работы малоизвестной в ту пору за границей художницы из Адыгеи Аси Еутых, занимающейся не только оружейным делом и художественным промыслом, но и украшением одежды, сделал ей поистине королевское предложение: изготовить для его личной гвардии, целиком состоящей из черкесов, оружие в традиционном национальном стиле. Выпускница Карачаево-Черкесского педагогического института и Кубанского государственного университета, прошедшая специализацию в училище имени Джемаля в Махачкале, у знаменитого мастера по серебру Курбанали Магомедова, с непростым заказом успешно справилась: за три месяца ее руками было создано 16 комплектов церемониальной боевой экипировки. Каждый из предметов – от газырей черкески до шашек, по мнению ведущих искусствоведов мира, – настоящее произведение искусства.

Много работая в архивах, Ася изучила большое количество литературы по самым разным направлениям древнего и современного искусства. Она стремится не к внешней идентичности создаваемого предмета классическим образцам, а вживается в образ того, кто им будет пользоваться, старается увидеть его, что называется, изнутри – это позволяет добиться удивительных результатов, подчас возвращая к жизни уже, казалось, навсегда утраченные элементы древнего адыгского искусства и культурного наследия предков.

Али работой Еутых остался доволен. Летом 2004 года он, готовясь к созданию семьи, вновь обратился к Асе с более приватной просьбой – сшить свадебный наряд для своей невесты Рим Брахими – журналистки CNN, дочери высокопоставленного дипломата ООН. За два с половиной месяца Ася проделала колоссальный объем работы, создав поистине достойное избранницы принца платье, выполненное в старинном черкесском стиле. Как восторженно подчеркнул перед церемонией бракосочетания сам Али, впервые увидевший невесту в новом одеянии, такого изящного наряда не было и нет ни у одной принцессы мира.

Она никогда не гналась за славой, не терпит суеты в работе и не признает штампов. Ася Еутых осознанно избегает торжественных приемов, официальных мероприятий и массовых увеселительных мероприятий, предпочитая сосредоточиться на любимом деле и проводя большую часть своей жизни в рабочей мастерской. Организовывает выставки, участвует в культурных акциях, выпускает каталоги своих произведений, создала собственную ювелирную фирму и сайт в Интернете. Несколько лет назад Еутых совершенно искренне сделала поистине царский подарок своему прославленному соотечественнику, знаменитому дирижеру, руководителю симфонического оркестра Санкт-Петербурга Юрию Темирканову – дирижерскую палочку из чистого серебра. Еще один дорогой презент Ася выполнила специально для Владимира Путина. Серебряный ритон – древний ритуальный сосуд, которым пользовались исключительно цари и императоры еще во II тыс. до нашей эры, выполненный ее руками, был передан российскому президенту в ходе встречи главы государства с деятелями культуры и искусства, прошедшей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Как выяснилось, в каталоге лучших работ Аси Еутых есть еще одна любопытная вещь, ничуть не уступающая по красоте и значимости прочим ее творениям. Эта история, тесно связанная с нашим городом, оказалась столь же интересной, сколь и показательной, особенно в нынешнее, весьма непростое время.

…Среди православных храмов Сочи церковь Преображения Господня, что в Хосте, является одной из старейших. Согласно историческим документам, строилась она еще в начале прошлого столетия по инициативе супруги крупного сановника, министра юстиции царской России Ивана Щегловитова Марии Федоровны – в те годы их дача располагалась в Хосте неподалеку от места, где ныне находится храм. Она взяла на себя все хлопоты – организовала попечительский совет, активно собирала средства на богоугодное дело. Говорят, деньги на возведение хостинского храма, позже вошедшего в Сухумскую Епархию, в размере четырех тысяч рублей, жертвовал даже сам император Николай II.

В годы советской власти судьба церкви Преображения Господня повторила трагическую участь десятков тысяч храмов, мечетей и синагог по всей стране, полностью или частично подвергшихся разрушению. В 1925 году она перестала существовать вообще, помещениям, где еще недавно проходили богослужения, большевики нашли лучшее, как они считали, применение. Долгое время внутри уникальной по своей архитектуре церкви находился сельский клуб, потом АТС. Это, как считают верующие, во многом и спасло ее от серьезных повреждений. В 1998 году было принято решение восстановить церковь. Связистам предложили другое, более удобное помещение, на пожертвования прихожан начались первые реставрационные работы. В архивах НКВД и КГБ удалось найти сведения об этой церкви, а в музейных хранилищах – чертежи, по которым она в свое время строилась.

Вскоре под куполом появились колокола, постепенно храм стал приобретать свои привычные – дореволюционные очертания. Обо всем, что связано с новой историей этого объекта культурного наследия Сочи в свое время, на этапе восстановления церкви, мне подробно рассказал Валерий Подповетный – многие годы Почетный гражданин города Сочи, бывший председатель Городского Собрания являлся главным попечителем храма Преображения.

В тот день, когда я побывал в Хосте, Валерий Яковлевич зашел в церковь на службу, а после ее окончания обсудил с настоятелем несколько текущих проблем, коих, естественно, всегда хватает.

– Да, наш храм уникален во многих отношениях, – подчеркнул в ходе разговора Валерий Подповетный. – Удивительна и сама история его строительства, и то, как он возвращается к жизни. Посмотрите на купола, колокола, внутреннее убранство, иконостас…

Всеми этими успехами, убежден он, церковь и прихожане были обязаны, прежде всего, тогдашнему настоятелю отцу Александру – выпускнику Киевской духовной академии, помимо звания кандидата богословия, имевшему столь необходимую в нынешнее время хозяйскую "жилку" и навыки настоящего менеджера.

– Он даже пол в церкви сделал с подогревом, чтобы людям зимой не было холодно! – гордо добавил Подповетный.

Твердо придерживаясь жизненного принципа – если взялся, делай хорошо, или не делай вообще, протоиерей Александр очень скрупулезно занимался всем, что связано с его церквушкой. В этом процессе все важно, уверен он. Массивные двери по эскизам настоятеля изготовили мастера из Сочи и Хадыженска, в чем немало преуспели, создав великолепные по внешнему виду и качеству творения, а ручки для них в количестве 14 штук хостинцы заказали не кому иному, как Асе Еутых из Майкопа.

Для нее, общепризнанного и весьма опытного мастера-ювелира, это стало новым шагом в творчестве. Как рассказала сама художница, никогда прежде ей не приходилось делать вещи для православного храма, тем интересней и почетней было это предложение, поступившее из Сочи.

Прежде чем взяться за работу, Ася "перелопатила" целую гору исторической и специальной литературы. Весь творческий процесс занял почти полгода. В течение недели был подготовлен эскиз будущих ручек, в которых она смогла удачно совместить ранние христианские мотивы с византийской эпохой – в этом стиле был построен сам храм. Затем начался долгий рабочий цикл, о котором знают разве что специалисты. Отличительной чертой этого произведения искусства является и сугубо местный колорит – внушительных размеров ручки увенчал архангел, воспаривший над храмом Преображения Господня, выполненным в уменьшенном масштабе по фотографии.

– Основная и самая сложная часть работы была проделана в Майкопе, в моей домашней мастерской, где был создан первый опытный образец, – рассказала Ася, работающая в творческом дуэте с супругом Русланом Туркавом. – Специалисты знают, насколько кропотливым и трудоемким является данный процесс – от воскового слепка, в тончайших деталях воспроизводящего выполняемую деталь, до нанесения позолоты. Затем мне пришлось несколько раз летать в Санкт-Петербург, где шел заключительный этап.

Ручки для Хосты отливали на знаменитом питерском заводе "Невская бронза", специалисты которого вовлеклись в процесс столь же заинтересованно, как и сама художница – в последние годы им нечасто приходится работать над штучным, что называется, эксклюзивным заказом.

– Работать с бронзой непросто, но этот процесс принес мне глубокое эстетическое удовлетворение, – делится своими впечатлениями Ася. – Тем более, что данный стиль, да и сам материал, являются традиционными для художественной культуры адыгов, тем самым, мне удалось выразить в этом творческом проекте практически все, что я знаю и умею.

Говоря об эстетической и духовной стороне процесса, художница подчеркивает: для нее, человека далекого от религии, выполнить заказ из Сочи было особенно значимо. При этом она вспомнила своего отца, Аслана Еутыха, много лет являвшегося муфтием – мусульманским священником в Адыгее.

– Было время, в самом начале 90-х, когда отношения между христианским и мусульманским духовенством в республике были непростыми, они мало общались, контактов практически не было никаких, – рассказывает она. – Однажды, увидев, как отец тяжело переживает это недопонимание, я предложила ему просто сходить в церковь, посмотреть, как идет служба. "Ты ничего не говори, просто постой, посмотри", – сказала я ему тогда. Отец вернулся из храма очень довольным и просветленным. На следующий день в мечеть пришел священник из той церкви, где он побывал накануне, они много говорили, обсуждали проблемы, которые волнуют каждого жителя республики. Вечером отец произнес фразу, понятную и естественную для любого нормального человека: "Нам ведь действительно нечего делить – Бог у всех один".

– Поверьте, мы бы смогли найти других мастеров, которым можно было бы доверить наш заказ, – подчеркнул протоиерей Александр, считающий, что таких уникальных дверных ручек, как в его храме, больше нет нигде в России. – Но решение обратиться к Асе Еутых было глубоко осознанным. Не нужно забывать, что адыги были христианами задолго до того, как Русь стала православной. Выходит, так Богу было угодно…

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]