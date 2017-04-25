В РОЛИ ОТДЫХАЮЩИХ

Увидеть собственными глазами: в преддверии грядущего летнего сезона большая группа представителей федеральных и региональных СМИ смогла лично оценить санаторно-курортный потенциал и туристические возможности ведущих черноморских городов Краснодарского края.

В пятидневный информационный тур по маршруту Анапа – Геленджик – Туапсинский район – Сочи, организованный Департаментом по курортам, туризму и олимпийскому наследию Краснодарского края, отправились двадцать два журналиста – пишущие корреспонденты, телевизионщики, представители интернет-сайтов и агентств, специализирующихся на продвижении отечественных туристических и экскурсионных продуктов. География широчайшая – Дальний Восток, Сибирь, Урал, Центральный федеральный округ, юг страны.

Два дня гости провели в олимпийской столице. Начали с севера – Лазаревского района, финишную точку поставили в Адлерском. В программе – знакомство с крупнейшими здравницами, популярными природными достопримечательностями и туристическими объектами. Гости побывали у головинского тюльпанового дерева, в "Шапсугском дворе" семьи Ачмизовых в поселке Ахинтам, Дагомысской чайной фабрике, "Чайных домиках" в Уч-Дере, а также Олимпийском парке. Большим сюрпризом для делегации стало посещение Красной Поляны. Здесь они увидели все лучшее: "Скайпарк", спортивно-культурный комплекс "Галактика – Газпром", канатную дорогу на горнолыжный и биатлонный комплекс "Лаура", курорт "Роза Хутор", "Горки-город" и культурно-этнографический центр "Моя Россия".

– Группа подобралась весьма интересная, мы с большой пользой и очень насыщенно провели эти дни, – рассказал в беседе с корреспондентом "НС" корреспондент сайта "Кубанский репортер" краевого Союза журналистов Василий Сальников. – Нам показывали и то, что общедоступно – это могут увидеть все, кто приезжает отдыхать на Черноморское побережье, и совершенно необычные, скажем так, эксклюзивные объекты. Особенно приятно поразил, конечно, главный курорт страны. Среди нас, за небольшим исключением, были в основном люди, впервые побывавшие в Сочи, кто-то посещал его до Зимних игр, поэтому впечатления от преобразований, произошедших здесь, – просто колоссальные, мы в полнейшем восторге!

Несмотря на сложные погодные условия, вместе с яркими впечатлениями и наблюдениями, участники инфотура получили массу самой разнообразной информации об истории и современной жизни региона, особенностях санаторного комплекса, наиболее развитых направлениях туризма, предлагаемых видах сервиса, качестве и уровне услуг, функционировании систем жизнеобеспечения, работе общественного транспорта, популярных объектах показа, действующих ценах. А также познакомились с местным этническим культурным колоритом и национальной кухней народов, проживающих на Черноморском побережье, – одним словом, "примерили" на себя роль самых обычных отдыхающих.

– Туристическая отрасль Краснодарского края на подъеме – это общее мнение коллег из разных регионов страны, с которыми мне довелось пообщаться в ходе поездки, – подчеркнул Василий Сальников. – Лидер, безусловно, – Сочи, но ему в затылок уже дышат Геленджик и Анапа. Амбициозный Туапсинский район тоже не желает уступать, всячески стремится втиснуться в тройку лучших, предпринимая серьезные усилия для развития малого, семейного туризма.

– Продвигать туристический продукт Сочи нужно не только руководству нашего города, это необходимо делать и на бытовом уровне, повсеместно, каждому из нас, – убежден директор экскурсионной фирмы "Джегош" Айса Ачмизов, встречавший журналистов в своем доме. – В современных условиях жесткой конкуренции на туристическом рынке люди поедут не туда, куда их просто зовут, а куда – завлекают, где предлагают более выгодные цены и создают наиболее комфортные условия для полноценного отдыха. Люди голосуют рублем за чистые и обустроенные пляжи, улицы, скверы, за качественный общепит, за удобства и достойный уровень сервиса. Нужно брать также своим гостеприимством и радушием, использовать весь имеющийся у нас потенциал. Сочи в этом плане должен быть образцом для всех.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]