Акватория без опасности

Работы по восстановлению глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений начнутся на следующей неделе Авария на глубоководном выпуске, по которому осуществляется сброс очищенных канализационных стоков с Адлерских очистных сооружений, произошла в конце прошлого года. 200-метровый кусок пластиковой трубы выбросило на пляж Центрального военного санатория. Затем ее отбуксировали в устье Мзымты, где она находится по сей день до завершения следственных действий.

Тем не менее даже с учетом потерянного участка глубоководный выпуск удовлетворяет требованиям СанПиНа по своей длине. При объеме очищенных стоков до 50 тысяч кубометров, как сейчас на Адлерских очистных сооружениях, длина глубоководного выпуска должна быть до километра. На сегодняшний день длина глубоководного выпуска даже с учетом потерянного участка составляет 2250 метров.

Адлерские очистные сооружения строились на перспективу. Их полная проектная мощность – более 300 тысяч кубов в сутки. В этот же глубоководный выпуск должны были сбрасываться очищенные ливневые стоки, на сегодняшний день они не врезаны. Первая очередь вступила в строй 11 октября 2011 года.

Сточные воды на территории очистных сооружений проходят многоступенчатую обработку: механическая очистка на входе, биологическая очистка и обеззараживание ультрафиолетом. Продукты биологической очистки сушатся и в виде гранул вывозятся за пределы города Сочи – в Волгоград, где перерабатываются в удобрение. А очищенная до нормативных параметров вода частично используется на предприятии для технических нужд, а большая ее часть сбрасывается по глубоководному коллектору в море.

Выпуск надо восстанавливать в обязательном порядке, уверен директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский. В текущем состоянии глубоководного выпуска кроются две проблемы. Во-первых, пресная вода в достаточно больших объемах должна сбрасываться через специальные рассеиватели. В конце глубоководного выпуска их было 18 штук. Этого сегодня нет, и очищенные стоки по трубе диаметром 2 метра сбрасываются в полном объеме в одном месте.

– Во-вторых, оставить его в таком состоянии значит зажать очистные той производительностью, которая есть сейчас, и прекратить развитие, чего допустить нельзя. Мы обязаны восстановить выпуск до проектных параметров и снять ограничения, – подчеркнул Сергей Винарский.

Кусок полиэтиленовой трубы, который лежит на галечном пляже в устье Мзымты, нельзя использовать повторно из-за большого числа полученных повреждений. Новый участок трубопровода уже заказан и появится в Сочи в 20-х числах мая. К этому же моменту придут железобетонные пригрузы, и можно будет начать работы по восстановлению.

Подготовительные работы начнутся после майских праздников. Предстоит расчистить место, на котором должен лежать трубопровод, а также отсоединить поврежденные участки. Сейчас ведется поиск исполнителей.

Глубоководный выпуск, по которому осуществляется сброс очищенных сточных вод с Адлерских очистных сооружений, на подводном участке состоит из куска пластиковой трубы, соединенной на фланцах, длиной 213 метров и трех кусков по 400 метров. Глубоководный выпуск будет выполнен в тех же проектных решениях, в которых прошел госэкспертизу и был построен. А пока специалисты ищут возможность усилить этот участок, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем. Сама по себе труба имеет положительную плавучесть, без пригрузов она не тонет.

– Главная причина аварии согласно предварительному заключению экспертов – дефект сварочного стыка. Втулка приваривалась в условиях завода в Норвегии. Длина сварочного шва 6,3 метра, проварено было метра полтора. Не могу сказать, почему этого не увидели раньше. Этот дефект был заложен сразу с монтажа, – пояснил Сергей Винарский. – Кроме того, в процессе работы выпуска это место не было огорожено. В морских картах должны были появиться отметки о том, что здесь нельзя ловить рыбу, нельзя бросать якорь и так далее.

Стоимость материалов и восстановительных работ с локализацией места аварии составляет порядка 70 млн рублей, морские работы – еще примерно столько же. Будет возбуждено уголовное дело по факту разрушения коллектора, строительство которого обошлось в 1 млрд 300 млн. Администрация города обязательно подаст в суд на виновника, которого назовет следствие, и попытается вернуть деньги. Это небыстро, но вполне реально.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]