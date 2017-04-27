РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ…

… А ясности всё нет. Речь идет о чемпионате Сочи по футболу среди ветеранов. Чем ближе развязка, тем неожиданнее результаты матчей. Это свидетельствует о том, что играют ветераны в футбол искренний, бескомпромиссный.

В качестве наглядного примера возьмем единоборство между "Коммунстроем" и "Дружбой" – старыми друзьями-соперниками. Обе команды проповедуют футбол наступательный и, как следствие, результативный. В первом круге они забили друг другу восемь мячей, во втором – шесть. И это несмотря на то, что и защитников, и особенно вратарей упрекнуть в беспечности нельзя.

Первый поединок принес победу "Дружбе" – 5:3. В заключительной стадии атак она оказалась точнее, в то время как ее соперник не использовал несколько голевых ситуаций. А недавний ответный матч этих команд показал, что "Коммунстрой" сделал правильные выводы из поражения, несколько изменив состав и тактику действий на поле. Заслуга в этом прежде всего капитана команды Шоты Жгенти. В результате давление на ворота "Дружбы" не прекращалось практически весь час игры, что выразилось в забитых мячах, которые были один красивее другого.

Безусловным героем принципиальной встречи (оба соперника претендуют на серебряные награды) стал футболист "Коммунстроя" Бислан Кушхов. Он успевал не только помогать оборонительным порядкам, не только организовывать комбинации, но и вырываться на острие атак. Забив два эффектных мяча, он предопределил итог матча. К тому же его успех окрылил партнеров, и Каспар Капсузян, Шота Жгенти еще трижды посылали кожаный снаряд в сетку чужих ворот. Соперник смог забить лишь, как говорится, мяч престижа – 5:1.

Впереди – решающие поединки.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]