…И РАВНАЯ ИГРА В ФИНАЛЕ

В Сочи традиционно проводится международный юношеский турнир по футболу памяти заслуженного мастера спорта СССР Валентина Бубукина. Из года в год эти соревнования собирают множество участников. Не стал исключением и нынешний турнир. Сначала нельзя не отметить, что нападающий московского "Локомотива" пятидесятых-шестидесятых годов Валентин Бубукин – легенда отечественного футбола. В финале розыгрыша Кубка Европы 1960 года именно он нанес с дальней дистанции мощный удар по воротам сборной Югославии, вратарь мяч не удержал, а легендарный сочинец Слава Метревели добил его в сетку, и счет сравнялся. В дополнительное время Виктор Понедельник провел решающий мяч, и советские футболисты стали сильнейшими на континенте. Позже Валентин Бубукин отлично проявил себя как тренер.

В турнире этого года участвовала команда Сочинской детско-юношеской спортивной школы №1, составленная из игроков 2002 года рождения (тренер – Отари Пруидзе). Хозяева соревнований показали высокий уровень подготовки, продемонстрировав слаженную коллективную игру, гибкую тактику, хорошее владение мячом, бойцовский характер. Одержав несколько трудных побед, они добились права выступить в финальном матче с командой из столицы Южной Осетии Цхинвала.

Поединок получился чрезвычайно упорным, но исключительно корректным. Каждая сторона, прежде всего, стремилась обезопасить свои ворота, поскольку даже один забитый мяч мог оказаться победным. Так и произошло. Незадолго до окончания встречи точный удар вывел вперед осетинских ребят, которым и достался главный приз. Однако и сочинская команда помимо наград за второе место удостоилась немалых похвал от специалистов. А лучшим бомбардиром стал ее нападающий Тигран Кочикян.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]