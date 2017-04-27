Наряд для улицы

Основную магистраль в центре Сочи "приоденут" к Первомаю Специалисты сразу двух подрядных организаций: Дагомысского ДРСУ и "Союздорстроя" – приступили к ямочному ремонту на улице Горького. Со вчерашнего утра вдоль обочины, на автобусной остановке у железнодорожного вокзала в сторону центра и на выделенной полосе для общественного транспорта выстроилась техника.

Рабочие приступили к своим обязанностям согласно специальности. Фрезеровщики следили за тем, как последовательно наполняется асфальтовой крошкой самосвал за самосвалом. Геодезисты, то и дело сверяясь с теодолитом, делали топосъемку участка, где развернулись ремонтные работы.

– Мы фрезеруем асфальт, убираем колейность, появившуюся по причине большой загрузки улицы, стелем новый асфальт. Это будет касаться проезжей части от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта. Также обновятся заездной карман для автобусов и 200-метровый участок по улице Московской. Всего будет заменено более шести тысяч квадратных метров асфальта по городской программе ямочного ремонта, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ "Управление автомобильных дорог" города Сочи Сергей Бессонов.

По масштабности работы на улице Горького напоминают капитальный ремонт. Все потому, что ремонтировать улицу Горького и примыкающие к ней второстепенные улицы специалисты планируют не точечно, перекрывая "картами" свежего асфальта участки с наибольшим повреждением дорожного полотна, а полностью меняя асфальтовое покрытие на всем протяжении участка, определенного под ямочный ремонт.

Поскольку трафик по улице Горького очень плотный, ямочный ремонт решено вести круглосуточно, в три смены. Это позволит сократить сроки и снизить степень неудобства для всех участников автомобильного движения. Как рассказал Сергей Бессонов, работы по плану должны завершиться к субботе, но специалисты постараются справиться раньше.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]