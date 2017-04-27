Нас не догонят

В Сочи набрал популярность еще один вид отдыха для гостей и горожан. Наверняка многие, кто летает самолетами, обращал внимание на немалое количество пассажиров, которые получают вместе с багажом велосипеды. Для нас привычно видеть сноуборды, лыжи, когда люди едут отдыхать на Красную Поляну. Но зачем велосипед?Тем более что такой спортивный инвентарь можно взять в аренду не менее чем в десяти точках города.

Оказывается, что в Сочи устремились фанаты велосипедных прогулок. Причем готовятся они к сочинским виражам чуть ли не весь год в ожидании отпуска. Это те велосипедисты, которые не относятся к спортсменам, не мечтают завоевывать золотые медали, а с любовью и фанатизмом подбирают себе велосипед и амуницию к нему и не представляют себе расставания со своей техникой. Есть такие, которые привозят с собой средства передвижения, стоимостью более 600 тысяч рублей. Это велосипед по цене автомобиля среднего класса. Не считая шлемы, наколенники, налокотники, кроссовки, гольфы. Все это ведущих производителей мира и стоит, как и велосипед, не копейки. Имея своего "коня", гости пользуются общественным транспортом редко. Всюду – на велосипедах. С недавних пор они оценили велосипедные дорожки, выделенки на проезжей части улицы, и считают, что город Сочи – самый лучший для передвижений, потому что здесь не просто едешь, а еще и наслаждаешься городским экстерьером. Глядя на Сочи мэр Москвы Сергей Собянин тоже распорядился сделать специальные выделенки для велосипедистов.

Еще лет восемь назад, когда только началась обкатка некоторых нюансов туристической индустрии, наш мэр Анатолий Пахомов предрекал, что Сочи станет круглогодичным курортом, где будут развиваться самые неожиданные направления туристического бизнеса. Все сбылось. Велотуризм – это одно из неожиданных решений отдыха наших соотечественников и гостей из-за рубежа. Во-первых, утверждается здоровый образ жизни, во-вторых, используется экологически чистый вид средства передвижения, а в-третьих, как говорят, кто не катался на велосипеде, особенно под горку, тот не знает настоящего ощущения свободы и душевного подъема. Лейтмотивом такого отдыха служит песня Александра Барыкина "Я буду долго гнать велосипед".

Все чаще можно увидеть отдыхающих велосипедистов с детьми. На сиденьях, приспособленных к раме, багажнику. Бывает, дети следуют за родителями или едут впереди на возрастных велосипедах, которые тоже являются пределом мечтаний для многих и многих людей. Ведь купить брендовые детские велосипеды за одну среднюю зарплату невозможно, они недешевы и любители велосипедных прогулок присматриваются к товару очень и очень долго. В Интернете существуют сайты, которые помогают выбрать себя "коня". Там столько нюансов, сколько, примерно, у любителей филателии при выборе марок.

Большинство же приобщается к прогулкам на велосипеде на приспособлениях эконом-класса. Они не чураются брать велосипед в аренду или купить древнее изобретение по доступной цене. Эти люди к фанатам себя не относят и просто любят кататься.

Надо отметить, что тенденцию чутко уловили туроператоры, которые предлагают групповые поездки на велосипедах. Транспорт предоставляется, а маршрут пролегает по живописным местам. "Насладитесь красотами Сочи и проведите день с пользой для здоровья" – зазывают они. Продолжительность велоэкскурсии – до шести часов. Желающих открыть Сочи с новой стороны достаточно и велосипедные прогулки, если можно их так назвать, длиной от Дагомыса до Адлера популярны. Сочи, считают бывалые велосипедисты, лучше познавать именно так.

Андрей Б. приехал из Москвы со своим крутым велосипедом уже третий раз. Говорит, что, конечно, горные местности преодолевать сложновато, хотя есть все для усиления тяги, а вот равнинную часть проехал от Мамайки до Веселого уже раз двадцать. Причем это были поездки с посещением парков, скверов, океанариумов, пляжей, аквапарков. Андрей подмечает, что в жаркое время помогает сохранить выносливость морской бриз. Но лучше всего кататься в Сочи в конце весны и начале осени. Ощущение непередаваемое. На отдых в этот раз москвич прибыл вместе со своей семьей. Велосипеды ребенок и жена не захватили, арендуют. Ребенку ездить на велосипеде посоветовали врачи, частые простуды просто утомили мальчика. А подышать полной грудью морским воздухом, рассекая на двух колесах, очень даже полезно. Вот проходит период адаптации.

Велофизкультура, не называем велоспорт, потому что эти понятия достаточно далеки друг от друга, приобретает новые формы своего развития. С 1 мая курорт "Горки Город" в тестовом режиме открывает сезон горных велосипедов. На майские праздники начнут работать трассы в единственном в Красной Поляне парке для экстремальных спусков – "Горки Байк Парке". С 1 по 21 мая для любителей экстремальных спусков на горных велосипедах на территории курорта с высоты 960 метров над уровнем моря откроются две трассы – "Зеленая Бухта" и "Медвежий угол" общей протяженностью более 4 км. Эти трассы средней сложности позволят размяться перед началом сезона тем, кто давно увлекается направлением "даунхилл". Для тех же, кто решил только попробовать свои силы, есть трасса с простейшим уровнем сложности. При этом, необязательно везти с собой оборудование, все можно взять в прокат прямо на курорте. Для тех же, кто путешествует со своим велосипедом, заработает мастерская, где специалисты помогут подготовить и проверить оборудование к новому сезону.

Специалисты департамента физической культуры и спорта администрации города считают, что за велосипедом пойдут скоро самокатчики. Конечно, поездки по Сочи на самокатах еще не стали трендом сезона, но на улицах можно видеть подростков и молодых людей постарше, которые преодолевают расстояния при помощи этого средства, знакомого из детства рожденным в СССР. Самокаты сегодня тоже с прибамбасами. Там тебе и спидометр, который отмеряет и скорость, и сколько километров пройдено, даже пульсометр. Есть такие модели, которые в сложенном виде напоминают маленький чемонданчик.

На сегодняшний день Сочи подает пример увлеченности занятий физкультурой всей стране, а может и является законодателем мод. Мы не упоминаем еще и гироскутеры. В районе Макаренко замечена бабулька, которая ездит на таком самоходе в магазин за хлебом. Никитична говорит, что внуки подарили, не стоять же дорогой вещице на приколе, нужно осваивать.

Татьяна Калинченко. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]