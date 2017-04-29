Море зовет, душа поет!

“Как вообще можно работать в городе, где все остальные отдыхают?” – такой вопрос задал мне много лет назад челябинский коллега Владимир Чернов – один из победителей журналистского конкурса "Все мы сочинцы хотя бы раз в году". – “Не поверишь – с удовольствием! – улыбнулась я. – А как иначе?”

Солнечные зайчики пляшут на поверхности моря, воздух пахнет свежей травой и водорослями, а еще – счастьем. На набережной много счастливых людей, улыбчивых детишек.

Персонал кафе и магазинчиков в первой линии завершает последние приготовления к высокому сезону, но большинство уже гостеприимно раскрыли двери всем без исключения – и местным, и приезжим. Сотни людей подставляют тела щедрому весеннему солнцу, но еще никто не купается. Морю нужно еще немного времени, чтобы прогреться до комфортных температур.

Глаз отдыхает, скользя по спокойной морской глади, зеленым склонам и высокому голубому небу. Короткой передышки у моря хватает, чтобы весь оставшийся день ощущать себя бодро. Остановись, мгновенье, – ты прекрасно!

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]