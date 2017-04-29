В "Сириусе" открылся свой культурный центр

Его главная миссия – знакомство жителей и гостей Сочи с мировыми шедеврами классического искусства. Сегодня художественный руководитель центра – известный европейский режиссер и менеджер международного класса в сфере культуры, профессор Ханс-Йоахим Фрай официально представил новую концертную площадку.

Культурный центр будет задействован для живых выступлений оперных, балетных, джазовых артистов. В планах также культурные программы от солистов и музыкантов с мировым именем. Ханс-Йоахим Фрай уверен, что старт столь масштабного проекта не только сделает Сочи второй культурной столицей России, но и позволит городу считаться одним из мировых центров классического искусства.

– Создать такой центр для науки, искусства, культуры и спорта – это уникальная, гениальная идея президента России. Мы сейчас буквально с нуля развиваем огромный проект, и я готов идти вперёд и не бояться сложностей, чтобы через пять лет стоять напротив нового современного концертного зала, и сказать вместе с вами – мы достигли этой цели, – отметил Фрай.

Первым ярким событием центра станет летний фестиваль "Музыкальное соцветие", в рамках которого запланировано сразу 19 концертов.

В свою очередь, поддержку проекту окажет и город. По словам Анатолия Пахомова, место в календаре культурных событий курорта фестивалю зарезервировано. И он несомненно привлечет ценителей высокого искусства.

– Со своей стороны мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы провести этот фестиваль на самом высоком уровне. Уверен, что он станет ещё одной визитной карточкой нашего курорта, – отметил Анатолий Пахомов.

Открытие фестиваля "Музыкальное соцветие" назначено на 18 мая. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]