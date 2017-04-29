Почта России – ветеранам

С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Краснодарского края и Республики Адыгея, оказывающих услуги по приему телеграмм, участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Специальные условия предоставляются почтой России и Ростелекомом в рамках совместных мероприятий, традиционно приуроченных к празднованию Дня Победы.

В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии) из отделений Почты России Краснодарского края и Республики Адыгея.

Льготы предоставляются по предъявлении документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Подробности предоставления бесплатных телеграмм можно узнать по телефону: 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]