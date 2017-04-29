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Повяжи, если помнишь!

Повяжи, если помнишь!
Суббота, 29 Апрель, 2017 - 08:45

В Сочи стартовала традиционная Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". В преддверии 72-й годовщины Победы в ВОВ, оранжево-черный символ мира раздадут всем жителям и гостям курорта во всех районах города.

Вспомнить подвиги дедов и отдать дань уважения павшим воинам, сражавшимся за мирное небо над головой ради будущих поколений – главные цели акции. Цвета ленты – черный и оранжевый – означают "дым и пламя" и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. Традиционная акция проводится в России и других странах уже одиннадцать лет.
В Сочи кампания по раздаче ленточек началась 26 апреля и продлится вплоть до 9 мая. В каждом из четырех районов города активисты различных общественных и молодежных организаций не только раздают гостям и жителям города главный символ Победы, но и рассказывают о его истории. Изначально Георгиевская лента – это элемент ордена Святого Георгия, а потому организаторы акции рекомендуют носить ленточку именно на груди около сердца.
Получить Георгиевскую ленточку, или самому принять участие в раздаче в качестве волонтера может каждый. Пункты распространения работают ежедневно с 13 до 15 часов в Центральном районе на площади Флага, в Хостинском – на площади перед кинотеатром "Луч", в Адлерском – на пересечении улиц Ленина и Кирова, в Лазаревском – на площади перед кинотеатром "Восход".
Павел ХАСАНЖИНОВ.

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