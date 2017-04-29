ДОЛГИЕ ЛЕТА!

Элеонора Рябцева – один из самых известных и уважаемых врачей Сочи – празднует свой юбилей 1 мая заслуженному врачу Российской Федерации, Почетному гражданину Сочи Элеоноре Павловне Рябцевой исполняется 85 лет. Доктор Рябцева известна большому количеству сочинцев и как прекрасный специалист, и как руководитель, долгие годы возглавлявший городскую больницу №4.

Медицине Элеонора Павловна посвятила 40 лет своей жизни. В 4-ю больницу она пришла ординатором неврологического отделения и вскоре возглавила лечебное учреждение, проработав в должности главного врача с 1975 по 2005 год. Именно при ней был построен корпус больницы, до сих пор именуемый горожанами не иначе, как "кардиология", а также открылись отделения эндокринологии, гастроэнтерологии, терапии и ряд других.

Многие сочинцы вспоминают об Элеоноре Рябцевой с теплотой не только как о замечательном неврологе, но и как отличном организаторе здравоохранения. Будучи главврачом крупнейшей сочинской больницы, Элеонора Павловна воспитала плеяду прекрасных медицинских работников, которые и сейчас работают в различных медицинских учреждениях нашего города.

В преддверии юбилея редакция "НС" обратилась к коллегам Элеоноры Павловны Рябцевой, которые с удовольствием вспомнили время, во время которого им довелось работать под руководством этого замечательного человека. Сергей Григорьевич ШМЕРКИН,

заведующий 3-м кардиологическим

отделением городской больницы №4:

– Работать под руководством Элеоноры Павловны мне посчастливилось с 1991 по 2005 год. Мы продолжаем с ней общаться и по сей день, у нас хорошие, теплые отношения.

Элеонора Павловна была непревзойденным организатором здравоохранения, опытнейшим врачом, чутким, душевным человеком, неравнодушным к проблемам больных и своих коллег. Авторитет ее был заслужен и непререкаем, а работать с ней и учиться у нее всегда было интересно и ответственно, даже в самые тяжелые годы перестройки. Желаю Элеоноре Павловне оставаться такой же активной и деятельной на долгие годы. Ольга Михайловна ЯКУШЕВА,

заведующая отделением ревматологии

городской больницы №4:

– С Элеонорой Павловной проработала 20 лет. Это талантливый руководитель, человек широкой эрудиции. В ней очень много человечности и отзывчивости. Она всегда помогала в трудную минуту, шла навстречу, проявляла чуткость даже тогда, когда дело не касалось работы. Всесторонне развитый человек, к которому до сих пор можно обратиться за советом по самому широкому кругу вопросов.

Работать с Элеонорой Павловной было очень легко, потому что она в первую очередь ценила в человеке профессиональные качества и порядочность. Это было и остается ее критерием и по сей день. Она справедливый, добрый и смелый человек, для которого не существует рангов: она может высказать и отстоять свое мнение. Наталия Федоровна УВАРОВА,

врач-терапевт городской больницы №4:

– Мы очень любим и ценим Элеонору Павловну, потому что она была руководителем, который всегда был рядом с нами: и в радостные дни, и в трудные минуты. Она оберегала нас от невзгод, проблем, была и остается родным человеком и по сей день. Мы очень дорожим Элеонорой Павловной и желаем ей здоровья. Сергей Владимирович ВАСИЛЕНКО,

заведующий отделением

анестезиологии и реаниматологии

городской больницы №4:

– В 1985 году я приехал в Сочи из Воронежа и начал работать под руководством Элеоноры Павловны Рябцевой. Она стала мне второй матерью, потому что была и продолжает оставаться для меня в этом городе очень дорогим человеком.

Элеонора Павловна – человечный человек. Добрый, понимающий, отзывчивый, справедливый… Эпитетов можно найти массу. Мы часто перезваниваемся и я всегда говорю ей, что люблю ее как мать. Вот такие добрые у нас сложились отношения за эти долгие годы. А пожелать в день рождения хочу крепкого здоровья на долгие лета! Подготовила Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]