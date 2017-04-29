ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРВОМАЙ

Сочи – моя судьба – добрая, счастливая, принесшая удачу, гордо считает жительница поселка Вардане Валентина Яковлевна КожемЯкина.

Здесь создала семью, здесь родились ее дети и внуки, здесь же она добилась весомых трудовых достижений, признанных в масштабах всей огромной страны. Много лет назад, в начале 80-х, имя Валентины Кожемякиной, удостоенной почетнейшего звания Героя социалистического труда, было вписано не только в историю родного города, ее знали и уважали по всему Советскому Союзу. С нее, обычной доярки-рекордсменки совхоза "Черноморец", без всякого преувеличения, "делали" свою жизнь миллионы людей. Так что грядущий Первомай для нашей легендарной землячки – по-настоящему свой, заслуженный профессиональный праздник.

Организм, еще с ранней юности приученный к жесткому трудовому распорядку дня, и сегодня по привычке просыпается на рассвете – в половину четвертого, рассказывает Валентина Яковлевна. Она давно на пенсии, но природу не обманешь – более сорока лет жизни, отданные тяжелейшему труду в животноводстве, все также дают о себе знать. Пробовала "перестроиться" – не получается. Даже в праздник, когда можно расслабиться, – не спится.

Напоминают о прошлом и фотографии – их сотни в семейном альбоме. Каждый черно-белый снимок – важная часть жизни, каждый – дорог по-своему. Много в домашнем "архиве" и свидетельств героической биографии – медали, ордена, благодарственные письма, почетные грамоты, вырезки из газет, агитплакаты, рассказывающие о ее трудовых рекордах. Она обновляла свои же достижения много раз. В начале 60-х, войдя в число лучших передовиков фермы совхоза "Черноморец" сочинского треста "Овощепром", в 1976-м уроженка Новосибирской области Валентина Кожемякина, вот уже более шестидесяти лет живущая в Сочи, сделала первую весомую заявку на всесоюзный успех, надоив в течение года по 6 021 кг молока с каждой коровы. И на этом не останавливалась, увеличивая и рекордные показатели, и количество наград – у нее два Ордена Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, две Золотые медали ВДНХ, звание Заслуженный работник Кубани.

– Традиционные в то время социалистические соревнования устраивались не только с целью достижения каких-то фантастических результатов, они были стимулом работать еще лучше, требовали идти в ногу со временем, внедрять в производство новейшие достижения науки и техники, – рассказывает Валентина Яковлевна. – Видя, как работают другие, каждый из нас стремился не только не отставать, но и стать лучшим. В те годы для нас это считалось вполне естественным делом, ничего особо героического в этом не было.

В 1981-ом году о Кожемякиной узнала вся страна: доярка совхоза "Черноморец", расположенного в поселке Вардане Лазаревского района, установила абсолютный всесоюзный рекорд – 7 120 кг молока! О ней писали газеты, рассказывали по телевидению и радио. Год спустя Валентина Яковлевна была удостоена почетного звания Героя социалистического труда. Получила и дополнительный, как сейчас принято говорить, бонус от государства – легковой автомобиль "Москвич". Это было давно, но воспоминания такие же яркие, словно все произошло вчера, признается ветеран.

– Чувство ностальгии не отпускает, наоборот, чем становишься старше, тем оно сильнее, – признается Валентина Яковлевна. – Мне грешно жаловаться на жизнь, но того времени, когда все было иначе, чем теперь – и эпоха, и люди, когда звание Человек труда уважительно писалось с большой буквы, когда работать плохо было стыдно – мне уже никогда не забыть. Это очень дорогие для меня воспоминания…

В смутные 90-е, после распада Советского Союза, о таких, как Кожемякина, бездуховные манкурты позволяли себе говорить в пренебрежительном тоне: мол, они – пережиток старого, герои давно минувших дней, ныне у нас есть другие идолы и нравственные ориентиры. В последние годы – все уже далеко не так, считает Валентина Яковлевна. И это добрый знак: общество выздоравливает, постепенно очищается от скверны и чуждых идей. Прошедших времен, конечно, уже не вернуть, но позитивные изменения видны повсюду, подчеркивает собеседница – в отношении к ветеранам, в осмыслении советского периода, в восприятии некогда привычных ценностей – семейных устоев, патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения. О людях ее эпохи стали больше писать и говорить, они, как и прежде – достойный пример для всеобщего подражания. Важный показатель – нынешняя молодежь выбирает свое будущее, ориентируясь не на моду, как это было еще совсем недавно, а на практическую значимость той или иной профессии, все больше отдавая предпочтение рабочим специальностям.

Снова у всех "на слуху" и тема продолжения эстафеты поколений, укрепления традиционных духовно-нравственных основ. О наших легендарных земляках – ветеранах войны, тружениках тыла, людях ярких, творческих, неординарных "Новости Сочи" рассказывают регулярно и, даже спустя годы, продолжают внимательно следить за судьбами героев своих публикаций. Неоднократно писали мы и о Валентине Кожемякиной, всякий раз открывая для себя и своих читателей что-то новое в ее богатейшей трудовой биографии. Внешне она изменилась мало – все такая же скромная, обаятельная, открытая, улыбающаяся, как и прежде, охотно рассказывает о прожитой жизни и мудро размышляет о дне сегодняшнем. Не отсиживается дома – часто встречается с молодежью, участвует в общественной деятельности ветеранской организации города. Не жалуется и на отсутствие внимания к себе – ее помнят, уважают, главное – никто уже не позволяет себе говорить о ней в прошедшем времени: люди калибра Кожемякиной сегодня – и это понимают все – буквально наперечет, это наш слава, гордость, неприкосновенный золотой запас. И пусть так будет всегда!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]