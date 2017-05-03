РЕШАЮЩИЕ МИНУТЫ НА СТАРТЕ

В 25-м туре (второй дивизион, зона "Юг") команда "Сочи" встретилась в Новороссийске с "Черноморцем", у которого в первом круге выиграла с минимальным счетом.

Матч начался с больших неприятностей для гостей. Уже к девятой минуте они пропустили два мяча из-за оплошностей в обороне. Голы на счету Михайленко и Чалого.

Обескураживающее начало заставило главного тренера сочинцев Дышекова внести коррективы в состав. Сначала вместо Запрудских на поле вышел Юдин, а сразу после перерыва в игру вступили Игнатьев и Шаров. Позже к ним добавился Калайджян. Увы, радикально изменить ход поединка не удалось. Сочинцы смогли только сократить разрыв в счете: на 67-й минуте точный удар нанес Гиоргобиани.

Победа позволила "Черноморцу" обойти "Сочи" в турнирной таблице. А возглавляет ее волгоградский "Ротор", хотя уже не столь уверенно. После ничьей в Сочи волгоградцы уступили дома армавирскому "Торпедо" – 1:2, и к ним вплотную приблизился "Афипс" из одноименного поселка под Краснодаром, переигравший (3:1) на своем поле майкопскую "Дружбу".

7 мая команда "Сочи" встретится на стадионе имени Славы Метревели с армейцами Ростова-на-Дону.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]