ЦВЕТОЧНАЯ РАПСОДИЯ

На два выходных дня курорт превратился в цветочную столицу страны Академия флористики и дизайна с успехом провела в Сочи II Sochi Flowеr Fest. Это красочное мероприятие по праву можно назвать одним из самых красивых событий весны. В этом году организаторы сменили не только площадку – фестиваль развернулся у бывшего кинотеатра "Стерео" – но и формат фестиваля. Если в прошлом году на улице Навагинской флористы наполняли цветами затейливые металлические конструкции, то в этом году акцент был сделан на фотозонах и мастер-классах. Так же заинтересованные организации могли получить полную информацию о поставках цветов из самых разных точек мира.

Публика, нашедшая в субботу и воскресенье время для того, чтобы прогуляться по цветочному фестивалю, могла принять участие в мастер-классах, научиться у профессиональных флористов создавать оригинальные небольшие цветочные композиции и букеты. Кстати, флористы из Москвы представили последнюю тенденцию того, как сегодня актуально украшать автомобиль. Оригинальные композиции из живых цветов на капоте машины могут быть использованы как на свадебных торжествах, так и вместо банальных пластиковых бантов, которые крепят к автомобилям, которые преподносят в подарок.

Кроме того, в этом году организаторы цветочного фестиваля расширили программу, предлагая всем желающим принять участие в деловой части Sochi Flowеr Fest. В стенах здания Городского Cобрания Сочи партнер фестиваля – Сочинский институт РУДН – провел Первый Цветочный Конгресс, в ходе которого флористы-профессионалы и сочинцы, интересующиеся цветами, смогли узнать о последних тенденциях и о том, как их применить на практике.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]