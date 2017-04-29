ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

Более пятидесяти человек детей и взрослых из села Измайловка побывали на празднике цветов, который прошел в местном Доме культуры. Гостей встретили в празднично украшенном зале – оформленный занавес, надувные шары и конечно живые цветы.

Праздник творческий коллектив ДК устроил совместно с ТОС села Измайловка, а прошел он в рамках экологического "Дня земли". Вначале дети и их родители поучаствовали в цветочной викторине, где каждый должен был угадать название цветка. Участники оказались на высоте – практически не ошибались, заминка вышла только с диковинными названиями: гибискус, традесканция, амариллис, гиппеаструм, а вот садовые и полевые цветы дети и взрослые знают почти все, ребята и колокольчики с ромашками вспомнили и астры с пионами.

Самым творческим заданием стал мастер-класс по изготовлению букетиков и картин из зеленых листьев, лепестков, соцветий. Команды участницы подошли к процессу со всей ответственностью, и даже название своим букетам и картинам дали очень романтичные: "Свежее утро", "Теплая роса", "Утренний Сочи" и другие. Украсили праздник цветов выступления сестер Рудаковых. Старшая Маша и малышка Даша разучили танцы – "Аленький цветочек" и "Калинка-малинка". Кстати, хореографию Маша поставила сама.

После творческого конкурса дети с удовольствием поучаствовали в цветочной эстафете – они на скорость "высаживали" цветы в клумбы. Активное участие в экологическом марафоне приняла сельская библиотека. Ее сотрудник Нина Суханова провела игру "Эко-лото". Вот уж где и детям и взрослым пришлось поломать голову, некоторые вопросы были очень сложными, например, "Что такое ареал обитания?", "Что означает биоценоз?" и другие. Первые три участника, которые правильно ответили на вопросы и закрыли карточки лото, получили вкусные наборы. Их содержимое победители по-дружески разделили на всех, ведь по завершении праздника для ребят силами ТОС "Измайловка" был организован сладкий стол с чаепитием. Эта же общественная организация оформила фойе шарами, подготовила для детей призы, а за живые цветы для праздника дети поблагодарили студию флористики. Совместными усилиями мероприятие получилось добрым, красивым, ярким и познавательным, так писали родители в книге отзывов.

Ульяна ФЕДОРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]