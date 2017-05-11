РАВНЕНИЕ НА ВЕТЕРАНОВ!

У солдатской каши, приготовленной в полевой кухне – на огне, совершенно непередаваемый аромат. Рецепт простой, он не меняется многие десятилетия – так готовили еду военные повара на передовой: вода, гречка, тушеное мясо, соль, но есть в нем особый ингредиент, который позволяет любому ветерану, прошедшему Великую Отечественную, даже вслепую определить "фронтовое" происхождение любимой каши – терпкий привкус дымка. Для людей, переживших страшную войну, в нем – все: запах пожарищ, свист пуль, разрыв снарядов, горечь расставания с родным домом, боль потери боевых друзей... И сегодня, спустя семьдесят два года после победного мая 45-го, скромная солдатская каша, наряду с георгиевской лентой, остается одним из важнейших символов всенародно любимого праздника, объединяющего великую многонациональную страну, огромной ценой одолевшую фашизм.

В Лазаревском на "Солдатский привал" – так называются традиционные народные гуляния с песнями военных лет и, конечно, кашей "с дымком" – в парке культуры и отдыха ежегодно собираются сотни людей. Приходят и многочисленные участники международной патриотической акции "Бессмертный полк" – семьями, большими фамильными династиями. Много молодежи. Тут не нужны речи и разговоры – достаточно просто взглянуть в глаза друг другу и на большие черно-белые фотографии в руках – все и так понятно. В нынешнем году в шествии полка приняли участие более 12 тысяч местных жителей разных возрастов. За каждым портретом – своя судьба, свой полный трагизма рассказ о тех, кто встал на защиту Отечества, кто погиб с оружием в руках за свободу родной земли или ушел из жизни уже в мирное время. Эта память священна для старших, дорога она и для молодых, идущих по стопам военного поколения.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в самом северном районе Сочи растянулась почти на десять дней. Спортивные соревнования, молодежные акции, флэш-мобы, инсталляции, уроки мужества, конкурсы, исторические квесты, театрализованные представления, митинги, выставки, концерты, показы тематических фильмов, встречи с ветеранами и народные гуляния – марафон под общим названием "Помним и чтим!" охватил все без исключения населенные пункты Лазаревского взморья. Особенно насыщенными были, конечно, 8 и 9 мая.

В нынешнем году жители района отмечают еще одну памятную дату – 75-летие со дня создания легендарной 236-й авиационной истребительной Львовской Краснознаменной дивизии, в годы Великой Отечественной защищавшей Сочи и Туапсе от фашистской авиации. Легендарная эскадрилья, в составе которой в разное время воевал 21 (!) Герой Советского Союза, в том числе знаменитые асы – Павел Камозин, Дмитрий Калараш, Михаил Дикий, Геннадий Щадрин, Сергей Щиров и Дмитрий Тормахов – семь месяцев – с 15 августа 1942-го по 25 февраля 43-го – базировалась на военном аэродроме в Лазаревском. Отсюда после выполнения боевых задач фронтовые летчики отправились дальше бить врага. За оставшиеся два года войны дивизия преодолела длительный маршрут: станица Новоминская (Краснодарский край) – Запорожье (Украина) – Львов (Украина) – Тирасполь (Молдова) – Фитешти (Румыния) – Бургас (Болгария) – Рума (Югославия). В июне 44-го после участия в освобождении Львова она была награждена Орденом Боевого Красного знамени и стала называться "Львовской". Эскадрилья имеет выдающиеся боевые показатели: за весь период войны фронтовые асы выполнили 34 805 вылетов, провели 1 344 воздушных боя, уничтожили 479 истребителей, 219 бомбардировщиков и 23 транспортных самолета оккупантов! Немало было, к сожалению, и боевых потерь: в воздушных схватках с фашистами погибли 152 человека…

Накануне Дня Победы в районном центре был торжественно открыт мемориал, посвященный летчикам, техникам и строителям военного аэродрома. Семь лет назад на этом историческом месте в "ветеранском" микрорайоне поселка Лазаревское на улице Калараша появился памятный знак – боевой истребитель МИГ-23 с бортовым номером "236", взмывающий в небо. Теперь тут целый комплекс – мраморная стела, рассказывающая о славном боевом пути эскадрильи, и именные деревья в честь бесстрашных фронтовых асов. Поздравить жителей района с этим знаковым событием приехали глава города Анатолий Пахомов и председатель Городского Собрания Виктор Филонов.

– В годы героической обороны Черноморского побережья Кавказа, когда фашисты рвались к Сочи, наши фронтовые летчики с честью выполнили непростую задачу – не допустили врага, превосходившего их и числом, и техникой, к городу-госпиталю, – отметил мэр Сочи. – Честь им и низкий поклон за воинский подвиг и самопожертвование! Мы помним каждого героя поименно, благодарно будут помнить о них нынешние и будущие поколения. Слава Героям! Долгих лет жизни ныне здравствующим ветеранам и труженикам тыла – вы нужны нам, вы нужны всей стране!

Многие годы в Лазаревском энтузиасты – поисковики, музейные работники, архивисты, ветераны, педагоги и школьники – по крупицам, скрупулезно собирали материалы об истории 236-й авиадивизии. В канун Дня Победы и юбилея Львовской эскадрильи вышла в свет книга с символическим названием "Защитники неба". Авторы – заведующая Лазаревским филиалом Музея истории города-курорта Сочи Елена Девина и руководитель Лазаревского отделения Краснодарской общественной организации "Кубанский плацдарм" Александр Гартман – на основе документов, архивных источников и воспоминаний очевидцев подробно рассказывают о ходе строительства аэродрома в Лазаревском, боевом пути и ратном подвиге советских летчиков, давших достойный отпор врагам. Важный проект поддержали председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов и его коллеги-депутаты.

– Это дань нашей безграничной признательности мужеству и отваге славного военного поколения, – отметил Виктор Филонов. – Мы обязаны сохранить для потомков память обо всех, кто рисковал жизнью и погибал ради независимости Родины. Мы вновь и вновь с сыновней благодарностью склоняем головы перед защитниками Отечества – ныне живущими, и теми, чьи имена остались на воинских мемориалах…

Время, к сожалению, безжалостно к ветеранам: если в 1975-ом году на первую встречу с местной общественностью в Лазаревское из разных уголков Советского Союза приехали 300 летчиков и техников 236-й авиационной эскадрильи, то на нынешний День Победы – всего один – житель Краснодара Василий Фокиевич Ожеред…

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]