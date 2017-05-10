ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТ ЗАБИВАКА

Футбольный парк Кубка конфедераций открылся в Сочи

Площадь у Южного мола Сочинского морского порта в минувшие выходные была полна народом. Ажиотаж среди людей всех возрастов вызвало открытие мечты всех футбольных болельщиков – парка Кубка конфедераций. Встречал гостей, весело пританцовывая, волк Забивака, символ предстоящего футбольного Чемпионата мира-2018. Он раздавал счастливчикам плакаты с автографами мировых футбольных звезд, сувениры и даже билеты на матчи Кубка конфедераций, которые пройдут в Сочи уже в этом году.

Правда, за билеты на большой футбол в прямом смысле слова пришлось сражаться в силе, ловкости и сообразительности. Посетителям парка в разных зонах нужно было собрать восемь наклеек с флагами стран – участниц Кубка конфедераций. Для этого приходилось быть участником серии спортивных конкурсов и сделать фотографию с Забивакой в фотозоне в центре парка.

В финале желавших попытать удачу ждала викторина о Кубке конфедераций. Времени на поиск правильных ответов на весьма сложные вопросы в Интернете попросту не было, так что победа и правда доставалась лучшим. Первым три билета на матч Мексика – Новая Зеландия выиграл москвич Владимир Певнев, который попал в парк совершенно случайно, из любопытства – просто шел мимо. Добытый в честной борьбе трофей счастливчику вручил бывший форвард сборной Австралии Харри Кьюэлл. Всего в парке будет разыграно около 60 билетов.

– Очень символично, что открытие парка произошло в преддверии великого праздника – Дня Победы в городе, где наши олимпийцы ковали спортивную победу зимней Олимпиады, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Город готов к проведению матчей Кубка конфедераций, и открытие парка – яркое тому подтверждение. Добро пожаловать в Сочи!

Ранее парк Кубка конфедераций был открыт в Москве, 29 апреля. Затем парк откроется в Казани и Санкт-Петербурге. Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе с действующими чемпионами мира – сборной Германии поборются за победу сборные Чили, Австралии и Камеруна.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]