…И ПОБЕДЕ ПОСВЯТИЛИ!

В минувшую субботу возле памятника "Подвиг во имя жизни", что рядом с курортным парком "Ривьера", яблоку было негде упасть. Свыше семисот представителей разных возрастов и уровней подготовки, но одинаково преданных здоровому образу жизни, вышли на старт забега под девизом "Спортсмены Сочи – в ознаменование победы в Великой Отечественной войне". В забеге участвовали как воспитанники детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, так и спортсмены-любители, энтузиасты бега, костяк которых составляли учащиеся школ, гимназий, средних специальных и высших учебных заведений.

Перед стартом прошел праздничный митинг. Его открыл заместитель главы города Сергей Юрченко, который поздравил всех с Днем Победы, пожелал молодому поколению успехов в учебе и спорте, а старшим по возрасту – активных и плодотворных занятий физической культурой. Директор департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян выразил надежду, что участников мероприятий, подобных нынешнему, будет становиться все больше.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Инкин подчеркнул, что нашей могучей стране нужны здоровые люди – надежные защитники Отечества. И вспомнил о выдающихся спортсменах прошлого – героических участников Великой Отечественной войны, в числе которых были Зоя Космодемьянская, братья Серафим и Георгий Знаменские, Владимир Куц и Пётр Болотников.

И забег стартовал! Стар и млад бежали по центральным улицам олимпийского курорта, а им аплодировали, приветливо-поощрительно махали руками те, кто, быть может, выйдет на старт завтра.

Николай КУРГАНОВ.

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