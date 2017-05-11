НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ – ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ

Поначалу команды принялись разыгрывать быстрые многоходовые комбинации с укороченными передачами, однако погрешности в этих самых передачах не позволяли даже приблизиться к штрафным площадкам. Тогда пошли в ход навесы издали в район одиннадцатиметровых отметок и удары со средней дистанции. Получалось лучше, иногда даже опасно. На 9-й минуте, приняв такой навес метрах в десяти от ворот, Шумилин организовал первый голевой момент, эффектно, в стиле незабвенного Валентина Бубукина, пробив в падении через себя. Мяч улетел за линию ворот, едва не чиркнув по штанге.

Заметим, что футболисты не жалели ни себя, ни соперника. То и дело следовали жесткие единоборства, а то и подножки с последующим спуртом медиков к месту падения и болеутоляющей заморозкой. Делать предупреждения судья, однако, не спешил, и только на 25-й минуте он на это решился: желтой карточки был удостоен сбивший визави с ног Хинчагов. А вот острых ситуаций в районе ворот не возникало. "Скучновато…", – справедливо произнес сосед по трибуне.

Рисунок игры резко изменился во втором тайме. Футбол пошел открытый, как говорил выдающийся в прошлом нападающий и известный тренер Эдуард Малофеев, искренний. Да и защитники, видимо, подустав, действовали не столь осмотрительно и четко. И сразу – гол. Его автором стал вышедший незадолго до перерыва на замену Прус. Он принял передачу на углу вратарской площадки и слету пробил впритирку к дальней штанге. Минут через десять Прус имел реальную возможность забить еще, но с нескольких метров опять-таки слету послал мяч в "молоко".

Затем пришел черед ростовчан потрепать нервы защитникам и голкиперу хозяев. После одного из ударов в упор лишь чудо в лице Морозова спасло сочинцев от гола: защитник выбил мяч буквально с линии ворот. Вскоре Геворкян уже с линии вратарской угодил в игрока обороны. Наконец, за восемь минут до финального свистка представители батюшки тихого Дона добились желаемого. Только что вышедший на замену Жиляев точно пробил головой в падении с середины штрафной площади – 1:1.

И все же хозяева могли вырвать победу на 90-й минуте, однако на сей раз удача отвернулась от главного бомбардира команды Сафина: мяч потряс перекладину…

Главный тренер "Сочи"

Хазрет Дышеков:

– Первый тайм был неинтересный. Опасных моментов практически не создали. Вторая половина встречи получилась более живой; мы забили мяч и создали еще несколько голевых ситуаций. Но не реализовали их. А, как говорится, не забиваешь ты – забивают тебе. В концовке преимущество перешло к армейцам, и они сравняли результат. И все же выиграть обязаны были мы, хотя единоборство получилось обоюдоострым. Для нас легких игр вообще не бывает.

14 мая команда "Сочи" сыграет дома с "Афипсом" из одноименного поселка под Краснодаром.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]