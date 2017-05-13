УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов встретился с журналистами Лазаревского района. Важных тем для разговора было сразу несколько Отношение к средствам массовой информации у Виктора Филонова подчеркнуто уважительное. И дело тут не только в его высокой должности – он сам из журналистов. В прошлом – главный редактор районной газеты – Виктор Петрович искренне гордится этим фактом из своей трудовой биографии, знает профессиональную "кухню", что называется, изнутри, поэтому всегда открыт для прессы.

Часто цитируют председателя Городского Собрания лазаревские журналисты. Что тоже не случайно: В.Филонов много лет работал здесь главой администрации района, сейчас – помогает решать местные проблемы в качестве депутата по избирательному округу № 15 "Лазаревский". Успевает везде – и в городской черте, где идут последние приготовления к курортному сезону, и в сельской местности – она всегда в зоне пристального внимания властей. Рабочий график – плотный, но время для общения с прессой обязательно находится. На этот раз Виктор Филонов приехал на встречу с членами Лазаревского районного отделения Сочинской городской первичной организации Союза журналистов России, прошедшей в расширенном составе. Поводов сразу несколько: во-первых, чтобы поздравить коллег с профессиональным праздником – Днем кубанской журналистики и всенародно любимым торжеством – Днем Великой Победы, во-вторых, обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия между депутатским корпусом и СМИ.

Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, Виктор Филонов вручил руководителям и ведущим работникам СМИ Лазаревского района, а также членам Союза журналистов России, в их числе – ветерану Великой Отечественной войны Николаю Степановичу Пахноцкому – Почетные грамоты и Благодарственные письма Городского Собрания Сочи. Сказал добрые напутственные слова и в адрес двух новых членов СЖР – известного краеведа, автора многочисленных публикаций об истории города Сочи, члена Русского географического общества Геннадия Писоцкого и руководителя студии авторского документального кино "AS-studio" Армена Саркисяна.

– У нашей первичной организации очень много друзей и единомышленников, с которыми мы тесно и очень продуктивно сотрудничаем, – отметил по итогам встречи председатель Лазаревского районного отделения СЖР Владимир Есипенко. – Замечательным по своей искренности и мудрости было поздравление от Маджида Чачуха, председателя "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов. В подарок от дружественной общественной организации он вручил каждому из членов Союза журналистов России новые книги об истории и культуре коренного народа нашего города.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]