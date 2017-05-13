Создать условия для комфортного отдыха

Вопросы сноса незаконных построек на приморской набережной, неконтролируемого сброса сточных вод, а также благоустроенности пляжных территорий обсудили в администрации Сочи на очередном совещании при главе города.

В преддверии открытия летнего курортного сезона в Сочи идут последние приготовления. Как отметил мэр, главный инвестор курорта – это турист, и именно ему необходимо предоставить все необходимые условия для комфортного отдыха у моря.

Однако, не все идет так гладко, как хотелось бы. К примеру, на приморской набережной у аквапарка "Маяк" до сих пор имеются торговые постройки, на пляже, отданном в аренду отелю Hyatt, на галечном покрытии вопреки закону расположено кафе, а прибрежная полоса у пансионата "Эдем" вообще перекрыта забором, что мешает осуществить подсыпку пляжа.

– Я давал поручение о сносе этих построек еще в прошлом году. Все работы должны были завершить перед сезоном 2017. Ситуация длится уже целый год. Почему не сделано? – сказал Анатолий Пахомов.

Также глава города отметил, что за незаконные объекты, которые преграждают подходы к морю, ответственные будут строго наказаны.

Еще одной острой темой стал вопрос о работе по пресечению сброса неочищенных канализационных сточных вод на рельеф и в ливневки. На курорте на постоянной основе работают комиссии по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод, однако нарушения до сих пор случаются. В их числе имеются не только жилые дома, но и объекты размещения, а также кафе и рестораны.

В администрации отмечают, что основная работа по пресечению фактов сброса канализации должна лечь на плечи контролирующих органов, и, в первую очередь, на "Сочиводоканал", ведь именно эта организация выдает техусловия на водоснабжение и канализование, но за исполнением этих техусловий не следит.

– Вещи надо называть своими именами. Если есть Роспотребнадзор, он должен выявлять эти факты. Я требую, чтобы в Центральном районе на всех канализационных выходах провели экспертизу и уже по ее итогам можно подавать в суд, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

Мэр потребовал жесткости от всех структур при проработке данного вопроса, ведь чистое море – это непосредственно ответственность курорта. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]