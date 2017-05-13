ВЛАДИМИР ПУТИН СЫГРАЛ В ХОККЕЙ СО ЗВЕЗДАМИ НХЛ

В тот день хоккейные болельщики отвлеклись от баталий чемпионата мира в Кёльне и Париже, чтобы посмотреть матч закрытия очередного сезона Ночной хоккейной лиги в Сочи. Президент вышел на лед в красном свитере команды "Легенды хоккея". Идею организовать всероссийский турнир спортсменов-любителей предложил несколько лет назад Владимир Путин.

155 команд, 448 матчей. Играли сразу на пяти площадках. Прямые телевизионные трансляции на многомиллионную аудиторию. Это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Ночная хоккейная лига объединяет тысячи поклонников этой игры.

На лед глава государства вышел под 11-м номером. Возможно, это обычное совпадение, но именно в 2011-м по инициативе президента и появилась Ночная хоккейная лига.

Сегодня Владимир Путин наградил победителей соревнований – команду "Сталкер" из Москвы. Главный приз Ночной хоккейной лиги – Кубок имени легендарного нападающего сборной СССР по хоккею Владимира Крутова. Это переходящий трофей. Еще один приз – это специальный грант Минспорта России на строительство крытой ледовой арены в регионе, команда которого и займет первое место.

Владимир Путин, президент РФ: "Я хочу всех вас поздравить с сегодняшним событием. У нас уже шестая встреча подобного рода. Развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами. И знаете, кого бы я хотел особо поблагодарить: не спонсоров, не даже организаторов. Членов ваших семей – им за поддержку большое спасибо".

Традиционное закрытие сезона – гала-матч всех звезд. На льду любители и прославленные хоккеисты: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор тульской области Алексей Дюмин. Главная задача Лиги – популяризация хоккея.

Это дружеский товарищеский матч. Отсюда и обилие голов. Команда "Легенды хоккея", в которой играл президент РФ, выиграла у "Сборной НХЛ" со счетом 17:6. Путин забросил шесть шайб.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]