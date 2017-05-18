Амброзию – под корень

Массовую борьбу с амброзией на курорте, а также готовность пляжей к летнему сезону обсудили на очередном расширенном совещании при главе города Сочи.

В Сочи дан старт работе по предотвращению распространения амброзии полыннолистной на территории курорта. О необходимости уничтожения опасного аллергена до начала его цветения Анатолий Пахомов напомнил руководителям сельхозпредприятий, на которых в минувшем году были выявлены очаги распространения амброзии.

– Избавляться от амброзии нужно уже сейчас, потому что в августе с ней бороться уже бесполезно. Вы же сами губите свое здоровье и здоровье своих детей, допуская подобное. Для того, чтобы потом не вдыхать опасную пыльцу, нужно обработать сорняк уже в мае-июне, – подчеркнул мэр.

Сегодня амброзия полыннолистная растет не только на полях, но и в населенных пунктах, на обочинах дорог, строительных площадках, вдоль железных дорог и автострад, на пустырях. В период цветения она вызывает массовые аллергические заболевания, такие как ринит, бронхит, бронхиальная астма. Кроме того, этот сорняк сильно иссушает и обедняет почву, забирая все питательные вещества. В начале фазы роста амброзии, формируется мощная корневая система, основной стержневой корень которой впоследствии может углубляться под землю на 3-4 метра. При уничтожении сорняка путем скашивания, побеги снова отрастают, поэтому самыми эффективными способами борьбы с амброзией являются удаление ее из почвы вместе с корнем, либо химическая обработка.

В администрации призывают быть готовыми начать работу по предотвращению распространения карантинного сорняка уже сегодня и напоминают, что тем, кто допустит произрастание амброзии полыннолистной на своей территории, грозит штраф от 300 рублей для физических и до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Также на планерке снова коснулись темы благоустройства пляжных территорий. До открытия летнего сезона остаются считанные дни, и пляжи курорта постепенно обустраиваются для комфортного отдыха. Большинство из них уже спланированы и готовы к работе. При этом отмечается, что все пляжные территории, включая и те, что находятся в аренде у отелей и санаториев должны быть полностью общедоступны. Исключением являются лишь Федеральные пляжные территории, на которых располагаются санатории ФСБ, ФСО, МВД и Минобороны.

– Мы там не управляем, эти территории закрыты. Федеральные органы власти наложили особые условия эксплуатации. Остальные же пляжи – муниципальные, и там обязательно должна располагаться зона отдыха для всех желающих, – отметил Анатолий Пахомов.

На остальных пляжах арендаторам разрешается взимать плату только за пользование пляжным инвентарём: лежаками, зонтами и так далее. Душевые кабинки, туалеты и раздевалки должны оставаться бесплатными. За нарушение этих правил собственникам грозят высокие штрафы и арест до 15 суток. Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]