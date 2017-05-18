Gastreet собрал более 3 тысяч участников

В Красной Поляне на курорте "Горки Город" стартовал гастрономический фестиваль "Gastreet – International Restaurant Show 2017". За 3 года существования проекта количество участников фестиваля возросло в 10 раз, и в этот раз обмениваться опытом будет около 3,5 тысяч спикеров и рестораторов из 12 стран мира.Гостей ждут выступления, мастер-классы и ужины от лучших шеф-поваров России и других стран.

– Мне очень приятно, что гастрономический фестиваль, в котором участвуют лучшие рестораторы России и мира, проходит именно в нашем городе, – отметил глава Сочи Анатолий Пахомов, приветствуя участников фестиваля. – Сочи сегодня – это круглогодичный курорт, способный привлечь и удивить каждого. Мы проделали огромную работу, для того, чтобы приумножить наше олимпийское наследие. И я с уверенностью могу сказать, что нам это удалось. Курортный сезон прошлого года был рекордным по числу туристов – мы приняли около 6,5 миллиона отдыхающих. Уверен, что показатели этого года будут не хуже. Мы стараемся, чтобы наши гости получали качественные услуги и сервис. За последние годы Сочи сильно вырос по этим показателям. В этом мы видим и вашу заслугу – фестиваль "Гастрит" – это именно то мероприятие, которое олицетворяет наш новый уровень.

В течение трех фестивальных дней гостей и участников ждут выступления и мастер-классы от 100 спикеров и звездных шеф-поваров. В их числе – Федор Овчинников, Аркадий Новиков, Александр Раппопорт, Константин Ивлев и многие другие громкие имена ресторанной отрасли. Масштаб географии участия впечатляет: в эти дни на курорте "Горки Город" собрались рестораторы из России, стран СНГ и дальнего зарубежья – от Франции до Казахстана.

Как отметил гендиректор курорта "Горки Город" Александр Саурин, курорт имеет обширный опыт проведения таких масштабных международных мероприятий. При этом важно, что на рынок сочинского гостиничного и туристического бизнеса приходят не только крупные сетевые отели и рестораны известных брендов, но и молодые активные предприниматели, которые ведут бизнес на совершенно новом уровне, с другим отношением к сервису и качеству предоставляемых услуг.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]