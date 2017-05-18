Детский мир

Фейерверк – пожалуй, так можно назвать празднование в Зимнем театре 80-летнего юбилея городского Центра внешкольной работы. Фейерверк настроения, творческого полета, дружеского согласия, радостных встреч!

Можно себе представить, сколько положительной энергии накопилось в этом учреждении дополнительного образования за столько лет – энергии Добра, Творчества, Красоты, счастливого детства и растворения в благодатной профессии педагога – архитектора детской души! Весь этот запас позитива в день юбилея разразился чудесным "салютом" – демонстрацией наивысших достижений ЦВР.

Большой полноценный концерт пролетел на одном дыхании. Были представлены потрясающие по своему художественному качеству номера: хоровые, вокальные, хореографические, театральные, инструментальные. Выступили коллективы с "историей", такие, как "Иверия", и достаточно молодые – "Каравелла", студия современного танца Skydance.

Поскольку Центр внешкольной работы зародился в советские годы, праздничному представлению придали стиль советского ретро – пионеры, горны, знамена, театрализованные сюжеты в духе соцреализма. Собственно, еще до концерта гости юбилея ЦВР окунулись в советское прошлое: в фойе была организована выставка фотографий и документов, рассказывающих об истории учебного учреждения – бывшего сочинского Дворца пионеров. Это “путешествие во времени” – не мода на соц-арт: для Центра внешкольной работы это подлинная история, важные вехи, корни, из которых он вырос, став многоплановым современным учреждением допобразования.

На сцене Зимнего театра были представлены практически все виды сценического искусства. Яркое мультимедийное оформление концерта превратило его в праздничное шоу, а замечательная выставка творческих работ юных художников, фото-летопись ЦВР о людях, работающих там сейчас и много лет назад, добавили впечатлений. И здесь нельзя не сказать, что силой, объединившей все идеи праздника в единую концепцию, стала директор Центра внешкольной работы Лариса Папантонио.

Педагогов и воспитанников Центра внешкольной работы с памятной датой поздравила заместитель главы Сочи Ирина Романец. Она отметила огромный вклад, внесенный Центром в дело обучения и воспитания молодежи города. За 80 лет настоящую школу художественного и технического творчества здесь прошли более 200 тысяч юных сочинцев. Самыми знаменитыми выпускниками ЦВР являются депутат Государственной Думы России Константин Затулин, военный моряк-подводник, Герой России Андрей Звягинцев, известный журналист, руководитель утреннего вещания "Первого канала" Кирилл Рыбак, олимпийская чемпионка "Рио-2016", теннисистка Елена Веснина, знаменитый актер Михаил Галустян.

Прошлое, настоящее, и, несомненно, самое прекрасное будущее слилось в этот юбилейный день в блистательный союз, и воспоминания о торжестве надолго останутся в сердцах его гостей и участников.

Татьяна ЧЕРВАТЮК. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]