ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

15 мая 2017 года ушел из жизни, пожалуй, самый яркий из сочинских художников старшего поколения, Заслуженный художник России, почетный член Российской академии художеств, Артур Никифорович Скрипников. Этой осенью ему бы исполнилось 90 лет, готовилась большая юбилейная выставка.

Артур Никифорович за свою творческую жизнь сделал для города столько, сколько, пожалуй, не сделал ни один другой сочинский художник. В 1960-е годы, когда он, выпускник Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища, приехал в Сочи, происходил расцвет монументального искусства. 1965–1968 годы Артур Скрипников занимал должность главного художника города. В период с 1959 по 2000 год Скрипниковым было создано множество декоративно-монументальных работ на 26 объектах Сочи: они украсили санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы и другие общественные заведения и учреждения.

Судьба монументальных работ целиком зависит от зданий, которые они украшают: исчезают здания – и вместе с ними гибнут произведения. Эта судьба постигла одну из самых значимых работ Скрипникова – мозаику "Покорение космоса" кинотеатра "Спутник". Вместе с рестораном "Кубанский хутор" сгорели его великолепные росписи на тему Кубани. Великолепные крупномасштабные мозаики были выполнены Скрипниковым для санаториев "Кавказская Ривьера", "Актер", ванного здания БФО "Мацеста". Буквально каждый сочинец знает витраж художника в фойе сочинского цирка из цветного стекла, и конечно, его композицию на фасаде музыкальной школы имени Шмелева на тему "Музыка" – роспись эпоксидными смолами на керамической плитке.

Разные виды искусства, разные техники, разные жанры, изобилие тем, сюжетов, великолепное владение рисунком – это все творческое лицо Артура Скрипникова, то, в чем проявлялась и реализовывалась его замечательная одаренность и огромное трудолюбие. По его моделям комбинатом Художественного фонда выпускались изделия в пластмассе, а для благоустройства города вазы в полированном бетоне с мраморной крошкой, светильники, прикладное искусство в ландшафте и интерьерах архитектуры города (стекло, металл, керамика). Он был участником множества выставок, от городских до международных. Его станковые произведения (живопись, эмали) в разные годы закупались министерствами СССР, РСФСР, музеями Сочи, Краснодара, Литвы, Венгрии, Германии.

Эмали – еще одна область, где Скрипников сказал свое слово как талантливейший художник, автор реалистических изображений, сюжетных, в том числе на тему балета и пейзажей.

Можно очень долго говорить о творчестве Артура Никифоровича, о его вкладе в культуру Сочи, но сейчас переполняет грусть. Ушел прекрасный человек, любящий жизнь, людей, искусство. Светлая ему память.

Людмила ПАВЛОВА.

Сочинская городская организация ВТО "Союз художников России". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]