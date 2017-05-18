ДВЕ МЕДАЛИ ИЗ МАРСЕЛЯ

Бронзовый призер Олимпиады-2016, заслуженный мастер спорта России, воспитанница сочинской парусной школы Стефания Елфутина вновь заставила говорить о себе спортивный мир. Из широко известного начиная с книг Александра Дюма французского порта Марсель, где проходили чемпионат и первенство Европы, она вернулась домой с двумя медалями – золотой и серебряной.

Первое место досталось сочинке, которая, как всегда, гонялась на парусной доске "AR:X", в первенстве среди молодежи в возрасте до 21 года. Достойных, перспективных, жаждущих отличиться соперниц было немало, однако шансов им представительница олимпийской столицы-2014 не дала. Независимо от капризов погоды, она демонстрировала стабильно высокий уровень подготовки, что, как известно, свидетельствует об истинном мастерстве. И уверенно неслась к победному финишу. А потом гордо стояла на верхней ступени пьедестала почета.

– Среди взрослых Стефании, конечно, пришлось значительно труднее, но и в компании абсолютно сильнейших она вовсе не затерялась, доказав, что ее олимпийская бронза не была случайной, – отметил главный тренер сборной команды России по парусному спорту Николай Юшков. – Трудно пришлось и ей, и ее конкурентам. Дело в том, что система определения победителя и призеров чемпионата несколько изменилась. И, если рассчитывать на высокое место, надо было скорее ее освоить.

На начальном, квалификационном, этапе борьбы гонщицы определяли двенадцать лучших. В их число сочинка пробилась, показав довольно скромный седьмой результат. На стадии одной четвертой финала она финишировала с шестым временем. А в полуфинале, продемонстрировав отменную технику, гибкую тактическую смекалку, завидное хладнокровие и истинно бойцовский характер, быстрее всех пересекла финишный створ.

И вот – финал: за высший титул спорят трое. Словно на крыльях мчатся, то и дело опережая друг друга, захлестываемые солеными брызгами, претендентки на континентальный трон. Почти как в легкоатлетическом спринте, все решают мгновения. На какие-то секунды парус Софьи Ночети-Клепацки из Польши оказался быстрее. Стефания скользнула по гребню волны следом, показав второй результат. Достойный результат! С ним свою талантливую ученицу первым, естественно, поздравил Виктор Айвазьян, которому недавно присвоено звание заслуженного тренера России.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]