Когда знания сила

Кто лучше всех в стране разбирается в ремонте сельхозмашин и холодильных установок, виноделии, умении печь осетинские пироги, управлении беспилотными аппаратами и прототипировании выясняли в течение пяти дней в рамках финала Пятого Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы") в краевой столице. Это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет.

Губернатор края Вениамин Кондратьев совместно с зампредседателя Правительства РФ Ольгой Голодец осмотрели площадку проведения Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Вице-премьер высоко оценила уровень подготовки и проведения такого масштабного мероприятия в Краснодарском крае

На открытии заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова отметила, что данный чемпионат – это не только смотр лучших профессиональных сил России, но и платформа для создания лучшего образования для подготовки рабочих кадров.

В свою очередь Вениамин Кондратьев подчеркнул, что "экономика региона и страны в целом начинается с рабочих профессий. Краснодарский край – это развивающийся регион, и рабочие специальности становятся маленькими кирпичиками в большой экономике. Сегодня молодые люди должны найти себя, и такой чемпионат поможет им реализоваться".

Глава региона выразил уверенность в том, что данное событие станет примером для 150 тысяч школьников края, которые посетят соревнования, и поможет определиться с выбором дальнейшего пути.

Генеральный директор Союза "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы ("Ворлдскиллс Россия")" Роберт Уразов выразил слова благодарности краю, который смог принять беспрецедентный по количеству участников чемпионат.

Торжественное открытие финала чемпионата прошло в понедельник, а вчера определились имена победителей битвы молодых профессионалов среди 1200 конкурсантов, которые прибыли из 82 регионов России. Соревнования проходили по 113 компетенциям – профессиям от дизайнеров, парикмахеров и стилистов до фрезеровщиков, токарей, поваров и IT-специалистов. В ходе чемпионата участники демонстрировали свои навыки, лучших в каждом из направлений оценивали 1400 экспертов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Лучшие войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого впоследствии будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills, который пройдет в 2018 году в Будапеште.

В рамках деловой программы финала чемпионата прошло пленарное заседание, организованное WorldSkills Russia совместно с ТАСС. Его участники, политики и крупнейшие эксперты в области образования обсудили эффективность системы переподготовки кадров. Татьяна КАЛИНЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]