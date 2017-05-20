Мечты сбываются

На карте Лазаревского района появились еще два газифицированных населенных пункта "Это просто мечта!" – председатель Совета ТОС поселка Солоники Андраник Чайлян с трудом сдерживает радостные эмоции. Его можно понять: более 15 лет местные общественники активно продвигали проект газификации родного села, кто-то уже и верить перестал, но долгожданный день – счастливый, радостный и, без всякого преувеличения, исторический – наконец-то, настал.

– Все эти годы мы жили надеждой, – подчеркивает А.Чайлян. – Проектирование газопровода в Солониках было начато почти двадцать лет назад, но всякий раз останавливалось. Причины самые разные, не зависящие от нас: то не было денег в бюджете, то возникали какие-то сложности с документацией, но мы продолжали упорно, вопреки обстоятельствам, заниматься этой темой. Проблем в поселке, конечно, всегда хватает, тем не менее, данное направление являлось делом первостепенной важности, что даже не обсуждалось. Чего объяснять: это и новое – более современное, комфортное – качество жизни людей, и перспектива дальнейшего социально-экономического развития всего поселка.

Решающую роль в реализации проекта газификации посёлка Солоники сыграли глава города Анатолий Пахомов и депутат ЗСК, генеральный директор "Сочигоргаза" Алексей Руднев. Все эти годы значимой для местных жителей проблемой плотно занимались руководитель районной администрации Сергей Бражников, председатель Городского Собрания Виктор Филонов, а также его коллеги-депутаты Людмила Манцурова и Владимир Варельджан. Именно в совместной заинтересованной работе всех – властей, депутатов, специалистов, общественников и кроется главный залог успеха, убежден Андраник Чайлян. По-другому – никак: процесс сложный, длительный, затратный, пришлось оперативно решать сотни технических – и не только – вопросов, поэтому мелочей тут нет и быть не может.

Благодаря строительству газопровода, связавшему районный центр Лазаревское и Солоники, – его длина порядка 14 километров, возможность получить природное топливо появилось и у соседнего поселка Мирный. Так что праздник был вдвойне радостным. Поздравить местных жителей с воплощением давней мечты приехали десятки гостей. Торжественно зажгли и традиционный символический факел. Несмотря на проливной дождь, пламя горело на удивление ярко, а это добрый, хороший знак, решили люди.

– Теперь жители Солоников подключатся к газу, тем самым улучшат и свою жизнь, и, конечно, создадут более благоприятные условия для наших гостей из разных регионов страны, которых уже совсем скоро будет немало, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Поэтому надо торопиться. Мы очень гордимся тем, что с 2009 года с 56-ти процентов газификации Большого Сочи удалось выйти на 90 процентов. Это очень хороший показатель.

На сегодняшний день к газопроводу в поселке Солоники подключены два частных домовладения, отметил Алексей Руднев. Из 140 человек, подавших заявку на получение технических условий, 40 уже имеют разрешение на руках – в ближайшие дни в их дома тоже начнет поступать экологически чистое природное топливо. Поэтапно будет газифицироваться и поселок Мирный. Одновременно идет работа по другим населенным пунктам, в частности, расположенным в северной зоне Лазаревского района. Средства на проведение газопровода в Аше, Совет-Квадже, Мамедовой Щели и других будут заложены в бюджете следующего года.

Конечно, потрудиться пришлось много, рассказал после окончания праздника Андраник Чайлян. В прошлом году активная деятельность руководителя ТОС и его единомышленников, особенно успешная работа над "газовым" вопросом, принесла им первое место в городском конкурсе на лучшее благоустройство. Опыт общественников поселка был отмечен и на краевом форуме органов местного самоуправления, прошедшем недавно в Анапе.

– За победу в конкурсе мы получили весьма солидную премию – полмиллиона рублей, – отметил А.Чайлян. – Есть несколько идей, как потратить эти деньги. Один из наиболее значимых для поселка вопросов – строительство "досугового" павильона. Это будет крытое помещение, где смогут проводить свободное время и молодежь, что особенно важно в летний период, и взрослые. Оборудуем его по мере возможности – поставим, например, столы для тенниса и шахмат, благоустроим территорию вокруг, установим детскую игровую площадку. Главное – у нас появится место для проведения заседаний нашего ТОС, собраний и сходов жителей.

Эта тема, как выяснилось, здесь весьма актуальна: до сих пор офис совета территориального самоуправления Солоников – за отсутствием других вариантов – располагается… в доме его председателя. Люди приходят сюда со своими бедами и просьбами, здесь же обсуждаются и принимаются значимые для всего поселка решения. Вот уж, действительно, по-настоящему местная власть, максимально приближенная к народу. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]