ПЕРЕД КУРОРТНЫМ СТАРТОМ

На еженедельной планерке при главе города обсудили вопросы подготовки к курортному сезону За последние несколько лет Сочи стал круглогодичным курортом, но наибольшее количество туристов посещает наш город именно во время пляжного сезона. Как отметил глава города Анатолий Пахомов, число гостей за летние месяцы в среднем составляет 4,8 миллиона человек, а это значит, что город должен быть готов принять такое большое число гостей.

– Пляжный сезон – основной для нас, – подчеркнул мэр. – Это время отпусков, школьных каникул и наша задача встретить гостей достойно, подготовив к курортному сезону не только центральную часть Сочи, но и другие микрорайоны. Анатолий Пахомов поставил задачу обновить цветочное убранство, завершить работы по световому оформлению улиц и ремонту тротуарной плитки. Особое внимание было уделено безопасности. Так, например, с 1 июня за порядком на городских пляжах дополнительно будут следить 70 казаков.

При выборе места отдыха туристы несомненно обращают внимание на экологическую обстановку местности. Именно поэтому власти города уделяют пристальное внимание тем, кто до сих пор не понял, что сброс неочищенных стоков в водные объекты – это уголовно наказуемое преступление и удар по имиджу всего курорта в целом. Рейды межведомственных комиссий по выявлению собственников, чьи жилые и коммерческие объекты до сих пор не подключены к городским сетям, проходят регулярно. Принимает в них участие и глава города Анатолий Пахомов, что подчеркивает важность данной проблемы. Решение ее может быть только кардинальным – отключение нарушителей от водоснабжения.

Добавим, что только за последнее время на территории Большого Сочи было проведено 277 аналогичный рейдов, в ходе которых обследовано около 2,9 тысяч объектов. Нарушителям выданы предписания, согласно которым они должны устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Завершая планерное совещание, мэр Сочи обратил внимание подчиненных: сейчас, когда во всех школах курорта прозвенели последние звонки, настало время активной подготовки к новому учебному году. А это значит, что руководители образовательных учреждений – общеобразовательных и спортивных школ, детских садов – должны определить фронт ремонтных работ и начать активно работать с шефскими организациями, которые традиционно помогают образованию Сочи.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]