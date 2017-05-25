Крестный ход прошел по Сочи

День славянской письменности и культуры, также именуемый Днем памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия отметили на курорте праздничной литургией и крестным ходом по главным улицам Сочи.

В честь двух братьев, величайших просветителей, благодаря которым мы обязаны появлением в 863 году славянского алфавита, в России и еще 12 странах мира отмечается этот праздник, объединяющий миллионы людей. В нашей стране впервые день святых Кирилла и Мефодия отпраздновали в 1863 году, в год 1000-летия создания славянской азбуки, а в 1991 году День славянской письменности и культуры стал государственным праздником.

В Сочи день святых Кирилла и Мефодия начали утром с праздничной литургии в храме Святого равноапостольного князя Владимира, после чего колонна православных верующих прошла крестным ходом по улицам курорта. В шествии вместе с горожанами принял участие глава города Анатолий Пахомов. Позже у собора Святого Михаила Архангела, где завершился крестных ход, состоялся молебен и выступление церковных хоров.

Леонид БЕССОНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]